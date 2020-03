von sk

Wie die Polizei erst am Montag angibt, hatte ein 66-jährige Ford-Fahrerin gegen 15.45 Uhr aus dem dem Verbindungsweg aus Schwerzen die Bundesstraße überqueren wollen. Dabei habe sie die Vorfahrt einer 73-jährigen Opel-Fahrerin missachtet. Während die Unfallverursacherin leicht verletzt worden ist, habe die 73-Jährige im Opel mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, so die Angaben der Polizei. Ein neunjähriger Junge habe den Unfall unverletzt überstanden. Neben dem Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen an der Unfallstelle war, war auch die Feuerwehr Lauchringen mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.