Lauchringen (ros) Im „Alea“ sind 16 exklusive, offene, lichtdurchflutete Eigentumswohnungen mit Zweieinhalb- bis Dreieinhalb-Zimmer-Wohnungen in den Obergeschossen und zwei Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss entstanden. Die Gewerbeeinheiten wurden von der Postbank Finanzberatung/Immobilien sowie dem Versicherungsbüro Lovisi bezogen.

Die Wohnungen wurden größtenteils barrierefrei ausgebaut und sind mit offenen Wohnküchen sowie möblierten Badezimmern ausgestattet. Persönliche Vorstellungen der eigenen Wohnqualität konnten von Anfang an in den Ausbau eingebracht und die Materialien im Rahmen der jeweiligen Budget-Beträge frei gewählt werden. Das Haus ist mit einem Lift für bis zu 13 Personen ausgestattet, in dem Personen auch liegend transportiert werden können. Ein besonderes Ambiente wird durch die überdachten Loggien vermittelt. In der Tiefgarage befinden sich 24 Parkplätze, die Kellerabteile, der Wasch- und Trockenraum, diverse Fahrradräume sowie die gesamte Haustechnik. Jeder Wohnung steht ein fest zugeteiltes Kellerabteil zur Verfügung. Eine moderne designorientierte Architektur kommt somit an einer besonderen Lage zum Tragen und setzt neue Maßstäbe. Ein besonderes Plus sind die modernen, offenen Wohnküchen. Für den im Kaufpreis enthaltenen Budget-Betrag erhält man eine perfekt abgestimmte Wohnküche. Jedes Badezimmer verfügt über einen Waschtisch mit Unterbaumöbel, dem dazu gehörenden, beleuchteten Spiegelschrank, verchromte Aufsatz-Armaturen, zahlreiche Accessoires sowie eine begehbare, bodenebene Dusche mit Abtrennung aus Echtglas.

Aktuell sind noch drei Dreieinhalb-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe von etwa 100 Quadratmetern verfügbar. Eine dieser Wohnungen hat die Trenova als Musterwohnung ausbauen lassen, die nach Absprache gerne besichtigt werden kann.

Die restlichen Wohnungen waren relativ schnell verkauft. „Zu verdanken haben wir das einem sehr guten Team von Handwerkern, Planern und Architekten, das tatkräftig mit angepackt und termingerecht gearbeitet hat“, bedankt sich Geschäftsführer Markus Brands.

Motiviert durch diesen Erfolg hat Trenova Immobilien GmbH bereits ein zweites Projekt im Riedpark begonnen, in dem bis Ende dieses Jahres 24 Mietwohnungen entstehen werden. Hierfür wird die Vermarktung in den kommenden Tagen beginnen. Das dritte Bauvorhaben, welches die zentrale Mittelstellung des gesamten Riedparks übernehmen wird, startet auch noch in diesem Jahr.