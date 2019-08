Lauchringen vor 39 Minuten

Ferien bei den Schlümpfen: 300 Kinder bauen im Abenteuerland in Lauchringen ihr eigenes Dorf

Kinder und Betreuer feiern den Abschluss nach drei Wochen in Schlumpfhausen. Das Familienzentrum Hochrhein in Lauchringen will sein Angebot nach den Ferien erweitern und plant Übernachtungen und Feste im Kinderhotel Ratz-FaZ.