von Herbert Schnäbele

Einen ganz besonderen Konzertabend erwartet die Besucher am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Gemeindehalle Oberlauchringen. Die beiden Oberlauchringer Jubiläumsvereine, der Musikverein und die Chorgemeinschaft, gestalten in drei Konzertblöcken das traditionelle Weihnachtskonzert. Der Musikverein Oberlauchringen feiert im kommenden Jahr sein 145-jähriges Bestehen und die Chorgemeinschaft befindet sich gerade noch im 100. Jubiläumsjahr.

Vielseitiges Programm

Die beiden Jubiläen waren für den Dirigenten des Musikvereins Jürgen Röhrig und den Chorleiter der Chorgemeinschaft Eckhard Kopetzki Anlass, das Weihnachtskonzert gemeinsam zu gestalten. Für die Chorgemeinschaft bildet das Konzert gleichzeitig den Abschluss des Jubiläumsjahres und für den Musikverein ist es der Auftakt für das vor ihm liegende Festjahr mit interessanten Veranstaltungen. Für das Weihnachtskonzert haben Röhrig und Kopetzki ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Bekannte Melodien

Im ersten Teil präsentiert die Chorgemeinschaft sechs Werke zum Teil a capella und teilweise mit Klavierbegleitung durch Claudia Stockmann. Die Palette reicht von Felix Mendelssohns „Abschied vom Walde“ bis hin zu Liedern von Doris Day und Elton John. Den zweiten Teil gestaltet der Musikverein mit überwiegend modernen Werken und Filmmelodien zeitgenössischer Komponisten wie zum Beispiel „Arsenal“ von Jan van der Roost oder „Mission Impossible“ von Lalo Schifrin. Den dritten Teil gestalten Chor und Orchester gemeinsam mit sehr bekannten Melodien und großen Hits, zum Beispiel von John Miles (Music) oder Freddie Mercury (Queen).

Auf hohem Niveau

Besonders gespannt darf man sein auf den Grammy prämierten Titelsong „Baba Yetu“ von Christpoher Tin, eine Videospielmusik aus der Computerspielreihe Civilisation IV. Alles in allem ein Programm auf gewohnt hohem Niveau. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten zu 10 Euro gibt es noch an der Abendkasse.