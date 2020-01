Er war der Stimmenkönig der CDU bei der Kommunalwahl im Mai. Mit 2592 hatte Stefan Weyhenmeyer eine Stimme mehr als der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner. Der Arzt startete als Neuling gleich richtig durch.

Seither sind acht Monate vergangenen, Weyhenmeyer fühlt sich wohl auf seinem Ratsstuhl. An den Wahltag mit der langen Nacht erinnert er sich gut: „Ich war sehr angespannt. Weil ich zum ersten Mal angetreten war, konnte ich meine Chancen gar nicht richtig einschätzen.“ Umso größer war seine Erleichterung. „Ich betrachte es als Vertrauensvorschuss, dem ich in den nächsten fünf Jahren gerecht werden möchte.“

Lauchringen Neu im Gemeinderat Lauchringen: Ralf Oehler fühlt sich für seine Heimat verantwortlich und will mitgestalten Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinderats- und Ausschusssitzungen sind für den Neuling schon Alltag – „obwohl Manches für Neu-Gemeinderäte auf den ersten Blick schwer zu verstehen ist“. Aber Weyhenmeyer fühlt sich in der guten Atmosphäre mit einem respektvollen, freundschaftlichen Umgangston gut aufgehoben: „Von der Verwaltung und den erfahrenen Gemeinderäten bekommt man so viele Informationen, dass wir auf einer verlässlichen Grundlage entscheiden können.“

Lauchringen Die neue Gemeinderätin Tanja Steinegger: „Lauchringen ist für mich immer eine Herzensangelegenheit“ Das könnte Sie auch interessieren

Im Verwaltungsausschuss war er Ende 2019 schon mal richtig gefordert, als der Haushalt 2020 vorberaten wurde. „Die Sitzung war sehr spannend, wenn auch zeitintensiv. 390 Seiten mit vielen Zahlen in sieben Stunden durchzusprechen, verlangt Durchhaltevermögen.“

Politisch schon immer interessiert

Stefan Weyhenmeyer hat Ziele und will mitgestalten. „Ich war politisch schon immer sehr interessiert.“ Er arbeitet seit 23 Jahren als Arzt in Lauchringen. „Ich habe die enorme Entwicklung hautnah mitverfolgen können.“ Seit drei Jahren wohnt er in der Gemeinde. „Ich bin jetzt ein Lauchringer zu hundert Prozent“, sagt er mit dem Brustton der Überzeugung.

Respektvoll spricht der Rats-Neuling von der „unglaublichen Entwicklung“ der Gemeinde und nennt den verstorbenen Altbürgermeister Bertold Schmidt und den amtierenden Rathauschef in einem Atemzug und beschreibt die weiteren Bausteine: „Dazu gehören auch eine gut funktionierende Verwaltung, ein klug entscheidender Gemeinderat, ein aktiver Handels- und Gewerbekreis und engagierte Mitbürger mit guten Ideen.“

Lauchringen Als Physiker im Lauchringer Gemeinderat: Manche gesellschaftliche Entwicklung beunruhigt Philipp Schmidt-Wellenburg Das könnte Sie auch interessieren

Exemplarisch führt er die Gesundheitsversorgung, die Umgestaltung der Hauptstraße, den Riedpark, die Umfahrung Oberlauchringen an. Und: „Das Familienzentrum ist wohl über den Landkreis hinaus herausragend. Es ist toll zu sehen, dass Lauchringen die Chancen konsequent genutzt hat.“

Aus Weyhenmeyers Sicht gibt es immer noch einiges zu tun. Er spricht von bezahlbarem Wohnraum, Naturschutz und Arbeitsplätzen. „Die Schließung der Lauffenmühle war ein herber Schlag“, sagt der 58-Jährige, „wir sind uns im Gemeinderat bewusst, dass wir eine große Verantwortung tragen, damit hier in absehbarer Zeit wieder Leben einzieht.“