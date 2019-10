Lauchringen Bilder von der Jahresschlussübung der Freiwilligen Feuerwehr Lauchringen

Die Menschenrettung stand im Mittelpunkt der Jahresschlussübung der Freiwilligen Feuerwehr Lauchringen am Samstag, den 26.10.2019. Über 70 Feuerwehrleute probten die Rettung der Bewohner der Seniorenwohnanlage „Haus ob dem Lauffen“ in Unterlauchringen. Unterstützt wurden sie dabei von den Feuerwehren Waldshut-Tiengen, Bonndorf und Klettgau, die der Lauchringer Wehr mit ihren Drehleitern zu Hilfe gekommen sind. Das Übungsszenario war in Brand geratenes Heizöl, das nach dem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Tanklastwagen in den Keller der Wohnanlage geflossen war, sich dort durch einen elektrischen Kurzschluss entzündet und das gesamte Haus stark verraucht hatte.