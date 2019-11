Auf Einladung des SC Lauchringen mit Thomas Kummer an der Spitze vermittelte der gebürtige Waldshut-Tiengener Eindrücke von seiner jüngsten Expedition in Grönland und von seinen Solo-Klettertouren nicht nur in den Alpen.

Robert Jasper freute sich, in der großen Publikums-Kulisse auch Bergsteiger anzutreffen, die ihm vor über 30 Jahren die Faszination des Kletterns vermittelt hatten. Schon in jungen Jahren hat er mehr als 100 der schwierigsten Routen in den Nordwänden der Alpen solo durchstiegen, einige davon als Erstbegehungen. „Die Eiger Nordwand ist die Nordwand der Nordwände“, so der 51-Jährige. Die 1800 Meter hohe senkrechte Felswand war gleichermaßen Schauplatz von Tragödien wie kletter-technischer Meisterleistungen. Jasper hat dort neue Maßstäbe gesetzt, die ein imposanter Fotoband schildert.