Lauchringen Ehrungen für zwei Sänger gibt es beim MGV Unterlauchringen

Fritz Rönz wird für sein 65-jähriges Engagement für den Chorgesang ausgezeichnet und Franz Schwenninger für seine 40-jährige Mitgliedschaft beim MGV Unterlauchringen.

Für langjährige aktive Mitgliedschaft im Männergesangverein Unterlauchringen (MGV) und anderen Chören wurden beim jüngsten Jubiläumskonzert des MGV die Sänger Fritz Rönz für sein 65-jähriges Engagement und Franz Schwenninger für sein 40-jähriges Engagement geehrt. Beide Sänger erhielten aus der Hand des Präsidenten des Chorverbands Hochrhein, Reinhold Indlekofer, die Ehrenurkunde mit der Ehrennadel des Badischen Chorverbands.

Nach einigen Ausführungen zur Musik und zum Chorgesang würdigte Indlekofer die langjährige treue Verbundenheit der Jubilare zum Chorgesang und sprach den beiden Jubilaren Dank und Anerkennung aus. Der Vorsitzende des MGV, Alfred Hämmerle, dankte den treuen Sängern ebenfalls, überreichte Geschenke und zeichnete ihren Werdegang kurz nach. Franz Schwenninger war von 1972 bis 1984 Sänger beim Männerchor Grafenhausen und trat 1990 in den MGV Unterlauchringen ein. Dort engagierte er sich als Vereinswirt und Fasnachtsorganisator. Fritz Rönz trat 1963 in den MGV Unterlauchringen ein. Zuvor war er zu Beginn der 50er Jahre Mitglied im Männerchor Kruft in seiner Heimat. Schon drei Jahre nach dem Eintritt in den MGV Unterlauchringen übernahm er von 1966 bis 1972 das Amt des Vorsitzenden. Von 1977 bis 1983 war er dann noch einmal als stellvertretender Vorsitzender in der Verantwortung. Auch Hämmerle sprach den beiden Sängern seinen Dank und seine Anerkennung aus. Den Ehefrauen der Jubilare wurde mit einem Blumenstrauß gedankt.