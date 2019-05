von Ursula Freudig

Die Streikaktion, mit der drei Frauen aus der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein ihrer Forderung nach gleicher Behandlung von Frauen und Männern in der katholischen Kirche Nachdruck verleihen wollen, hat in der Region großen Widerhall gefunden.

Am Freitag, 10. Mai, 19.30 Uhr, findet dazu im katholischen Pfarrzentrum in Unterlauchringen ein Informations- und Diskussionsabend statt. Dabei besteht Gelegenheit zum Austausch mit Karin Höhl, Ulrika Schirmaier und Gertrud Bernauer-Eckert, die sich ehrenamtlich in Lauchringer Gemeindeteams engagieren und diese Tätigkeit aus Protest bis zum 26. Mai ruhen lassen. Bild: Ursula Freudig