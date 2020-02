Die Narren genießen beim Umzug in Unterlauchringen das frühlingshafte Wetter. Ein Zirkuszelt und Zwerge mit fahrbarem Bett sind Überraschungen für die Zuschauer.

Bei frühlingshaftem Wetter und in bester Stimmung waren närrische Gruppen aus Lauchringen und Umgebung beim Fasnachtsmontagsumzug in Unterlauchringen unterwegs. Mit einem großen Wagen in der Form des Schwans präsentierte sich der Lauchringer