Lauchringen Die Umfahrung Oberlauchringen nimmt langsam Gestalt an

Das erste von sechs Bauwerken für die Ortsumfahrung Oberlauchringen ist in der Entstehung. Die Unterführung eines Rad- und Wirtschaftswegs ist rund sechs Meter hoch. Bei den weiteren Maßnahmen werden 180 000 Kubikmeter Erdreich bewegt.

Die Ortsumfahrung Oberlauchringen nimmt Gestalt an. Derzeit wird ein Überführungsbauwerk der B 34 über einen Rad- und Wirtschaftsweg zwischen Ortsausgang und Abzweigung Bechtersbohl gebaut. Große Teile der sechs Meter hohen Stahlbetonwände sind bereits gegossen. Rund 80 Kubikmeter an Beton kamen hier bisher zum Einsatz. Mitte März beginnt der Erdbau für die Anschlussstelle an die B 34. Mit ihrer Fertigstellung ist der Abschluss des ersten Bauabschnitts für Ende Juli vorgesehen. Momentan ist eine provisorische Umfahrung in Betrieb, für den Verkehrsanschluss muss die B 34 im Sommer aber voll gesperrt werden. Der Verkehr wird dann über die Landstraße 163a Erzingen-Degernau umgeleitet.

Rund 180 000 Kubikmeter an Erdaushub aus bis zu zehn Metern Tiefe fallen für den Bau der Umfahrung an. Abtransportiert wird davon nichts. „Die komplette Maßnahme wurde mit einem Massenausgleich geplant“, erklärt Bauüberwacher Andreas Frey vom Regierungspräsidium Freiburg. Das heißt, das entnommene Material – ein lehmiger Mischboden – wird verfestigt und nur wenige Hundert Meter entfernt wiederverwendet, unter anderem zur Aufschüttung einer Rampe am Galgenbuckel.

Dort soll demnächst auch mit dem Abholzen mehrerer Bäume begonnen werden – Ausgleichsmaßnahmen für sämtliche Eingriffe in die Natur sind in der näheren Umgebung vorgesehen, so zum Beispiel die Pflanzung von Hochstämmen im Klingengraben und drei Streifen Lärchenwiese. Auch das Denkmalamt wird sich die Umgebung anschauen. In der Vergangenheit sollen am Galgenbuckel Hinrichtungen durchgeführt worden sein, von denen noch Überbleibsel vorhanden sein könnten.

Mitte 2018 beginnt mit dem Bau eines Wildtierdurchlasses mit Wirtschaftsweg der zweite Bauabschnitt. Die Schlüsselbauwerke sind hier die 180 Meter lange Brücke über die Wutach und den Mühlkanal sowie die Unterführung der Bahnstrecke Basel-Konstanz. Das sei der schwierigste Abschnitt, sagt Andreas Frey. Beide Bauwerke befinden sich derzeit noch in der Planungs- und Abstimmungsphase mit der Bahn. 2019 soll es aber auch hier losgehen, wobei die Bauzeit auf zwei Jahre angesetzt ist. Die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts und der Anschluss an die bereits 2009/10 fertiggestellte Brücke über die B 314 sowie die Freigabe der Umfahrung für den Straßenverkehr ist für 2021 vorgesehen. „Momentan sind wir mit dem Zeitplan und den Kosten im grünen Bereich“, sagt Frey.

Die Maßnahmen