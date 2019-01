von Ursula Freudig

Der Haushaltsplan Lauchringens für 2019 steht: In der jüngsten Gemeinderatsitzung unter Leitung von Bürgermeister Thomas Schäuble stellte Finanzchef Franz Tröndle den Plan vor. Das Gremium nahm ihn einstimmig an. Bürgermeister Schäuble hob hervor, dass Lauchringen 2019 keine weiteren Schulden machen wird und der Gewerbesteuersatz stabil bleiben wird. Mit Blick auf den Überschuss ist er sogar zuversichtlich, dass er wie schon in den Vorjahren, am Jahresende über dem vorhergesehenen liegen wird.

Ärzteversorgung und Klimaschutz

Als wichtige Leitlinie für Lauchringen nennt der Haushaltsplan die Familienfreundlichkeit Lauchringens. Schäuble hob in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit einer weiterhin couragierten, leistungsstarken Familienpolitik hervor. Seiner Aussage nach liegen die Ausgaben Lauchringes für die Betreuung im Landkreis Waldshut im Spitzenbereich. Als wichtige Ziele für Lauchringen nennt der Haushaltsplan weiterhin den Erhalt der Ärzteversorgung, die Umsetzung eines Klimaschutzgesetzes, die Entwicklung zu einer energieautonomen Gemeinde und die bauliche Entwicklung.

"Wir haben zu wenige Wohnungen", sagte Schäuble und hob hervor, dass auch preisgünstiger, einfacher, kompakter Wohnraum für eine gute Mischung des Wohnungsangebots nötig sei. Er kann sich angesichts zur Verfügung stehender Landesmittel die Erarbeitung einer neuen Konzeption für Wohnungen vorstellen. Aktuell entsteht auf der Gemarkung Oberlauchringen das Bebauungsgebiet "Greutwiesen II". Der Gemeinderat hat in der Sitzung einstimmig beschlossen, das Planungsbüro Ernst Kaiser mit der Aufstellung des Bebauungsplans zu beauftragen.

Vorbereitung für die Kommunalwahl

Einstimmig beschlossen wurde auch die Zusammensetzung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahlen am 26. Mai. Siegfried Dinter (CDU) wurde zum Vorsitzenden und Kurt Huber (FW) zum stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses gewählt. Weiterhin gehören ihm als Beisitzer an: Werner Grimm (CDU), Georg Huber (FW) und Hildegard Vogel (SPD). Im Mai wird der Gemeinderat – die Kosten werden persönlich getragen – eine viertägige kommunalpolitische Reise nach Berlin unternehmen.