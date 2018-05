Lauchringen Die Schützengesellschaft Tell 1927 Lauchringen ist erfolgreich an Gewehr und Pistole

Die Schützengesellschaft Tell 1927 wählt Dieter Spedt zum neuen Schützenmeister. Im Verein herrscht Freude über gute Platzierungen bei Wettkämpfen.

Gut besucht war die Hauptversammlung der Schützengesellschaft Tell 1927. Annette Moosmann, Oberschützenmeisterin des Vereins, konnte Erfolgreiches berichten. Gerade die gute Jugendarbeit von Stefan Sauer zeige Wirkung. Elf Jungschützen und drei Interessierte, die in den Verein hineinschnuppern, hat der 101 Mitglieder starke Verein derzeit. Sie dankte allen Mitgliedern, die bei den Rundenwettkämpfen, Liga- und Meisterschaften teilnehmen.

Auch die neun Mitglieder im Wirtschaftsteam sorgen dafür, dass der Stammtisch am Sonntag im Schützenhaus optimal ablaufe. Beim sportlichen Aspekt konnte Eberhard Jehle in seinem Bericht ebenfalls Erfreuliches vermelden. An den Rundenwettkämpfen des Kreises beteiligten sich Lauchringer Schützen in Kleinkaliber liegend, Luftgewehr, Luftgewehr und Luftpistole Auflage, KK-Gewehr-Auflage und Luftgewehr Liga-Schießen. Bei den Kreismeisterschaften waren 77 Starter gemeldet und die Schützen des SG Tell belegten 13 Mal den ersten Platz. 41 Schützen nahmen an der Landesmeisterschaft teil und 72 zeigten ihr Können bei den Vereinsmeisterschaften. An Fernwettkämpfen des Landesverbandes war je eine Mannschaft mit Luftpistole und Luftgewehr beteiligt.

Kassierer Bernd Kutter entschuldigte sich dafür, dass die Jahresbeiträge 2017 teilweise noch nicht eingezogen worden sind. Die Kasse weist ein Minus auf, das durch die Instandhaltung des Schützenhauses entstanden ist. So wurden die Sanitäranlagen und die Heizungsanlage renoviert.

Gemeinderat Rainer Höhl übernahm die Entlastung des Vorstands und leitete auch die Wahlen. Alle zwei Jahre wird bei den Schützen der vollständige Vorstand neu gewählt. Eberhard Jehle (Schützenmeister) stellte sein Amt zur Verfügung. Gewählt wurden: Annette Moosmann (Oberschützenmeisterin), Dieter Spedt (Schützenmeister), Joachim Schade (Schriftführer), Bernd Kutter (Kassierer), Beisitzer sind Viktor Kottl, Christian Kaiser und Ralf Schmider. Claus Bühl wurde zum neuen Kassenprüfer gewählt.