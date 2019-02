von sk

Lauchringens First Responder haben eine Bilanz über das Gründungsjahr gezogen. Mittlerweile hat die Einsatzgruppe, die ursprünglich ausschließlich aus ehrenamtlichen Rettungskräften von Deutschem Rotem Kreuz (DRK) und Feuerwehr bestand, auch Zuwachs von Frauen und Männern aus Lauchringen, die zuvor weder Mitglied beim DRK noch bei der Feuerwehr waren. Zu den interessierten Zuhörern bei einem Informationsabend zählten auch die Parlamentarische Staatssekretärin und SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter und Bürgermeister Thomas Schäuble, schreiben die First Responder in einer Pressemitteilung.

Das Interesse der Politiker ist nicht zufällig: Rita Schwarzelühr-Sutter stammt aus der Gemeinde Lauchringen und Thomas Schäuble ist Vorsitzender des DRK. Informationen gab es vom Leiter der First-Responder-Gruppe, Daniel Arndt. Er ist stellvertretender Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Lauchringen und als Notarzt hauptberuflich Ärztlicher Leiter des Rettungsdiensts beim DRK-Kreisverband Waldshut. Dem Kreisverband obliegt die Leitung und Verantwortung für die ehrenamtliche Einsatzgruppe.

Die Alarmierung

Die First Responder (wörtlich übersetzt: „erste Reagierende“) werden von der Rettungsleitstelle Waldshut immer dann mit dem Rettungsdienst des DRK-Kreisverbands Waldshut alarmiert, wenn die Einsatzlage eine größere Anzahl Helfer erfordert oder wenn ihr Einsatz einen zeitlichen Vorteil verspricht. Als Helfer vor Ort können sie noch vor dem regulären Rettungsdienst am Notfallort eintreffen und Erste Hilfe leisten. Dies war seit der Gründung der Gruppe im Juni 2018 bereits mehr als 30 Mal der Fall. In einigen Fällen war der Einsatz der First Responder lebensrettend.

Schnellste Erstversorgung

Die First Responder übernehmen eine wichtige Aufgabe zur schnellst möglichen Erstversorgung bei Notfällen. Die DRK-Rettungswache Lauchringen ist für ein recht großes Gebiet mit vielen Einsätzen zuständig, und immer wenn die Besatzung der Rettungswache mit ihrem Einsatzfahrzeug bereits ausgerückt ist und ein weiterer Notruf aus Lauchringen bei der Integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Waldshut eingeht, werden die First Responder zugleich mit dem nächst erreichbaren Einsatzfahrzeug des Rettungsdienstes alarmiert. Als Helfer vor Ort treffen sie dann zuerst am Notfallort ein.

Mithelfen

Interessiert verfolgten die Zuhörer die Ausführungen über den Aus- und Weiterbildungsstand der First-Responder-Gruppe sowie über das eingesetzte Material und die Verfügbarkeit der Helfer. Wer sich bei der First-Responder-Gruppe engagieren möchte, kann sich bei der Zentrale des DRK-Kreisverbands Waldshut unter Telefon 07751/873 50 oder per E-Mail (info@drk-kv-wt.de) melden.