Lauchringen Die Lauchringer können sich nach dem Wettbewerb Nimm Platz über vielfältige Sitzbänke freuen

Acht Konstrukteure nehmen am Bank-Wettbewerb „Nimm Platz“ teil. Das Team der Schule am Hochrhein holt sich mit seiner „Holz-Betonbank“ den ersten Platz.

Während des Verkaufsoffenen Sonntags mit Frühlingsmarkt in Lauchringen wurden auf dem Marktplatz die Gewinner des Wettbewerbs „Nimm Platz“ gekürt. Der erste Platz und ein Preisgeld von 250 Euro gingen an die „Holz-Betonbank“ der Schule am Hochrhein. Wie ihr Name sagt, wurde sie von Schülern einer Werkklasse aus Holz und Beton gefertigt. Sie überzeugte die Jury aus Bürgermeister Thomas Schäuble, Daniela Geng von der Schreinerei Geng, Ortsbaumeister Roland Morawszik, Ordnungsamtsleiterin Michaela Gmelin und Bauhofleiter Jürgen Gerlach in fast allen Kriterien.

Der zweite Platz mit einem Preisgeld von 200 Euro ging an die „Schlumpfbank“ von Dä Traditionsverein mit Michael Bernatek, Oliver Minuth, Marcel Sailer, Marc Lorenz und Steffen Schwaab. Die Holzkonstruktion ist mit Schlümpfen verziert und soll beim Schlumpf-Spektakel aufgestellt werden. Ausschlaggebend waren die originelle Idee und die Gestaltung, die Witterungsbeständigkeit, die sorgfältige Verarbeitung und der Schwierigkeitsgrad erzielten jeweils fast die Bestnote von fünf Punkten. Den dritten Platz und 150 Euro Preisgeld ergatterten Schüler der Gewerblichen Schulen Waldshut-Tiengen mit der „Holzbank GWS“. Die Tisch-Bank-Konstruktion aus unbehandeltem Fichtenholz überzeugte vor allem in der Haltbarkeit, aber auch mit ihrer Optik und ihrer Alltagstauglichkeit.

Bei dem Wettbewerb traten acht Bank-Konstrukteure gegeneinander an. Drei Bänke liefen außer Konkurrenz. Zwei von ihnen wurden industriell gefertigt und der Gemeinde gesponsert, die dritte, eine Sonnenliege, wurde von Bauhofleiter Jürgen Gerlach gebaut.

Die Bänke wurden nach den Kriterien Optik/Gestaltung/Design, Haltbarkeit/Langlebigkeit/Witterungsbeständigkeit, Verarbeitung/Genauigkeit/Sorgfalt, Sitzkomfort/Funktion, Alltagstauglichkeit/Stabilität/Sicherheit, Aufwand/Schwierigkeit, Idee/Originalität, Inanspruchnahme professioneller Hilfe sowie danach, ob es sich um eine Auftragsarbeit gegen Entgelt handelt mit je einem bis fünf Punkten bewertet. Die Bänke sollen die 70 gemeindeeigenen ergänzen und werden an passenden Stellen aufgestellt. Die Idee für den Wettbewerb hatte Bürgermeister Schäuble von einem Urlaubsaufenthalt mitgebracht.