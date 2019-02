von Peter Rosa

Die L 160 zwischen den beiden Orten wird von Sonntag, 17. Februar, bis spätestens Freitag, 22. Februar, gesperrt. Grund ist das Kleggaunarrentreffen am Sonntag sowie Holzfällerarbeiten im Anschluss. Als Umleitung ist die L 161 zwischen Kadelburg und Tiengen ausgewiesen. Ortskundige können die Sperrung auch über Dangstetten und Bechtersbohl umfahren.

Laut Ortspolizeileiter Jürgen Wiener ist die Sperrung aus Sicherheitsgründen bereits am Sonntag notwendig, da viele der 60 am Umzug teilnehmenden Gruppen sich bereits im Bereich der Lauffenmühle aufstellen werden. Am Montag, 18. Februar, beginnen schließlich Waldarbeiter beidseits der "Pritsche", wie die L 160 zwischen Lauchringen und Kadelburg auch genannt wird, mit dem Fällen von rund 100 Bäumen. Diese sind vom Buchdrucker Borkenkäfer sowie vom Eschentriebsterben befallen und könnten auf die vielbefahrene Straße fallen.

Bäume müssen gefällt werden

"Die Bäume sind abgestorben und müssen gefällt werden. Andernfalls würden sie irgendwann von selbst umfallen und könnten dabei auf die Straße stürzen", erklärt Jürgen Bacher, Revierförster im Stadtwald Waldshut-Tiengen. Viele der Bäume sind mehr als 100 Jahre alt, gute 30 Meter hoch und entsprechend schwer. "Als Stadt sind wir für die Verkehrssicherungspflicht in unseren Wäldern verantwortlich", bestätigt Jürgen Wiener.

Befallene Bäume wurden bereits mit einem X markiert. Die abgestorbenen Kronen sind ein klares Zeichen, dass der jeweilige Baum nicht mehr zu retten ist und bald von selbst umstürzen könnte. | Bild: Peter Rosa

Allein auf Bachers Seite – ein Teil der L 160 stellt die Gemarkungsgrenze zwischen Waldshut-Tiengen und Lauchringen dar – sind rund 70 Bäume mit 150 bis 200 Festmetern Holz betroffen. Hinzu kommen mehrere Eschen auf Gemarkung Lauchringen, nur wenige Hundert Meter entfernt. Diese leiden vor allem am Eschentriebsterben, wie Berthold Schmid, Revierleiter der Gemeinde Lauchringen, mitteilt. Die Pilzerkrankung führt unter anderem zu einem Faulen der Wurzeln. Dies mache die Bäume in der dortigen Kuppenlage am Hang neben der Straße instabil, so Schmid. In der Vergangenheit sei es hier bereits zu umgestürzten Bäumen gekommen.

Die Kronen der Bäume sollen noch vor Ort gehäckselt werden. Das Stammholz wird auf Lastwagen verladen und zu Sägewerken abtransportiert. Anschließend bereinigen Waldarbeiter das Gebiet noch von Reisig und Sturmholz. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Pritsche wieder freigegeben.

Im Durchschnitt wird die Landstraße hier täglich von 6732 Fahrzeugen genutzt (Zählung aus 2015). "Aus diesem Grund haben wir die Maßnahme verschoben und gemeinsam geplant, um nur einmal sperren zu müssen", sagt Wiener.