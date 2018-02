Lauchringen Die Kleinkindertagesstätte Blumenwiese läutet mit einer Info-App das Ende der Zettelwirtschaft ein

Die Kleinkindertagesstätte Blumenwiese in Lauchringen bietet ihre Elterninformationen künftig auch über eine kostenlose App an.

Von der Kleinkindertagesstätte Blumenwiese in Lauchringen können Familien ihre Nachrichten und Termine jetzt per App auf das Mobiltelefon erhalten. Darüber hat der Hort mit Leiterin Iris Vökt informiert. Alle Familien, die es wünschen, könnten das werbefreie und kostenlose Angebot in Anspruch nehmen, teilte der Kindergarten mit. Der Hort folgt damit dem Beispiel anderer Kindertageseinrichtungen beziehungsweise Schulen.

Die Anwendung wurde von einem Unternehmen in Merzhausen bei Freiburg entwickelt. Eine wachsende Zahl von Einrichtungen nutzt inzwischen den Service für die Informationsvermittlung. Dies soll Papier, Druckkosten und Zeit sparen. Die Kleinkindertagesstätte Blumenwiese teilte weiter mit: "Damit profitieren vor allem auch die Kinder, wenn weniger Bürokratie anfällt und so mehr Zeit für pädagogische Arbeit bleibt. Die Kosten für die App amortisieren sich fast vollständig durch Materialeinsparungen."

Weiter heißt es in der Mitteilung: "Selbstverständlich ersetzt die App in keiner Weise das persönliche Gespräch zwischen Familien und Fachkräften, das natürlich einen höheren Stellenwert hat. Jedoch hilft die App den Familien, besser und direkter informiert zu sein, wenn sie wissen wollen, was ihr Nachwuchs an Aktivitäten erlebt. Oft etablieren sich in Elternkreisen Facebook- oder WhatsApp-Gruppen, um sich zu organisieren und Informationen auszutauschen. Im Vergleich zu diesen Diensten ist die App dagegen datenschutzrechtlich absolut sicher, die Daten können nicht kommerziell von Dritten genutzt werden und es werden keine persönlichen Handynummern wie bei WhatsApp-Gruppen preisgegeben."

Näheres erfahren die Familien in der Kleinkindertagesstätte Blumenwiese bei Iris Vökt und Janine Blattert sowie ihren Mitarbeitern. Für die Familien gibt es auch ein Erklärvideo zu der neuen Anwendung. Der Hort schreibt: "Für Familien, die ausdrücklich keine App wünschen, wird die Informationsweitergabe wie üblich gehandhabt."