von sk

33 Jugendliche haben beim deutsch-französischen Jugendaustausch in Lauchringen ein vielseitiges Programm erlebt. „Immer wieder gerne“ war eine Rückmeldung von den deutschen Jugendlichen und ihren Familien, die vier Tage 21 jungen Franzosen im Alter zwischen elf und 17 Jahren einen Einblick in ihr Familienleben gaben und sich rührend um die französischen Gäste kümmerten. Dies schreibt das Freundschaftskomitee in einer Pressemitteilung.

„Ich bin froh, dass es immer wieder junge Menschen gibt, die sich auf diese Möglichkeit einlassen, etwas zur Völkerverständigung beizutragen und dabei von ihren Eltern und Geschwistern Unterstützung erfahren“, sagte Annette Schmidt, die für den Austausch und damit auch für Unterbringung und Programm verantwortlich war.

Ein abwechslungsreiches Programm

Neben Kennenlern- und Aktivitäts-Spielen in der Großgruppe hatten die Jugendlichen am ersten Abend auch immer wieder die Gelegenheit, sich beim Billiard, Tischkicker oder dem gemeinsamen Essen näher kennenzulernen. Nach einem individuellen Programm mit den Gastfamilien traf man sich gegen Abend bei der Schützengesellschaft Tell im Schützenhaus. Bei einem sportlichen Austausch unter Einzelbetreuung versuchten die Jugendlichen eifrig, so viele Ringe wie möglich zu treffen. Bei diesem Wettbewerb waren vier Franzosen mit gleicher Punktezahl von 82 Ringen auf den vordersten Plätzen. Die Schützen-Vorsitzende Annette Moosmann übernahm die Siegerehrung.

Ein eigener Schatz

Am nächsten Tag ging es in den für Halloween geschmückten Europa-Park und am darauffolgenden machten sich die Jugendlichen zum Geocaching auf. Für diese zeitgemäße Schnitzeljagd organisierte ein kleines Team des Freundschaftskomittees für die fünf gemischten Gruppen fünf verschiedene Routen mit Orten, die sie mittels GPS und Koordinaten sowie dort gelösten Rätseln fanden und die sie schließlich zu einem Versteck führten. Für alle Freunde des Geocaching haben die Jugendlichen einen eigenenSchatz versteckt, sozusagen den deutsch-französischen Freundschafts-Cache, dessen Koordinaten jetzt auch im Internet zu finden sind. Der Gedanke ist, dass damit die Freundschaft weitergetragen wird. Beim gemeinsamen Abschlussessen ließ die Gruppe die Begegnung nochmals Revue passieren und war sich einig, dass der Austausch viel Freude bereitet hat. Ein herzlicher Abschied mit Spalier für die französischen Freunde beendete den Jugendaustausch 2019.