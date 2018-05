Lauchringen Die Guggenmusik Ruinä-Dängler erfreut sich großer Beliebtheit

Die Guggenmusik Ruinä-Dängler wächst auf 50 Mitglieder an. Fünf Anwärter sind nun offiziell als Aktive aufgenommen worden. Der Verein zieht positive Bilanz über das vergangene Jahr.

Über einen anhaltenden Mitgliederzuwachs freuten sich der Vorstand und die Mitglieder der Guggenmusik Ruinä-Dängler bei ihrer jüngsten Hauptversammlung in der Gaststätte "Küssaburgblick" in Unterlauchringen. In der zügig abgewickelten Zusammenkunft gab es neben Teilvorstandswahlen Ehrungen für drei langjährige aktive Mitglieder. Vorsitzender Tobias Axler hieß Gemeinderat Sven Dorn als Vertreter der Gemeinde sowie den Ehrenvorsitzenden Jürgen Axler willkommen.

Im anschließenden Tätigkeitsbericht für das vergangene Vereinsjahr gab er einen Überblick über 30 Auftritte, 31 Proben, drei vereinsinterne Veranstaltungen und vier Arbeitseinsätze. In den 30 Auftritten, die schwerpunktmäßig in der Fasnachtssaison stattgefunden hatten, war auch die Teilnahme an sechs Umzügen enthalten. Die sonstigen Auftritte erfolgten bei fasnächtlichen Anlässen sowohl in verschiedenen Gemeinden des Landkreises als auch außerhalb in der Region, bis nach Balingen oder Steinen und in der benachbarten Schweiz. Markante Glanzlichter waren auch dieses Jahr wieder der schon traditionelle Guggengottesdienst am Fasnachtssonntag in der Herz-Jesu-Kirche Unterlauchringen sowie ein Auftritt in der französischen Partnergemeinde von Lauchringen, St. Pierre de Chandieu, am 10. und 11. März.

Neben diesen zahlreichen Auftritten nahmen die Vereinsmitglieder außerdem an zwölf Veranstaltungen benachbarter Vereine oder Einrichtungen teil, an denen sie aber selbst nicht musizieren mussten. Nach dem Tätigkeitsbericht konnte Axler mit Lindsay Ast, Antonia Schütz, Dennis Strittmatter, Celina Schäuble und Tamara Meyer fünf bisherige Anwärter neu in den Verein aufnehmen. Kassiererin Angelika Signorello berichtete von einer soliden Kassenlage. Unter der Regie von Sven Dorn, der zuvor die Grüße und den Dank der Gemeinde überbrachte, erfolgten die Teilvorstandswahlen und die Ehrungen. Der alte und neue Vorsitzende bedankte sich bei Dirigentin Jennifer Leopold und einigen besonders engagierten Vereinsmitgliedern und beendete nach einem kurzen Ausblick die Versammlung mit Dankesworten an alle Vereinsmitglieder für die vergangene Saison.

Der Verein

Die Guggenmusik Ruinä-Dängler wurde 1996 in Lauchringen mit zunächst 15 Mitgliedern gegründet. Sie umfasst heute 50 Mitglieder und fünf Anwärter. Vorsitzender seit 2016 ist Tobias Axler. Sein Vater Jürgen Axler war als Mitbegründer des Vereins 15 Jahre Vorsitzender und elf Jahre Dirigent der Guggenmusik.

Informationen im Internet: http://www.ruinae-daengler.de