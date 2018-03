Lauchringen Die Gemeindebücherei feiert 15 Jahre Lesen zum Nulltarif

Grund zum Feiern gibt es für die Gemeindebücherei. Sie besteht nun seit 15 Jahren. Mehr als 10 000 Medien stehen im alten Rathaus zur Verfügung. Das Team lädt zu einer besonderen Veranstaltung ein.

Mehr als 10 000 Medien, vorrangig Bücher, aber auch DVDs, CDs, Zeitschriften und knapp 300 E-Books, stehen in der Lauchringer Gemeindebücherei in den Regalen. Vor 15 Jahren, im Oktober 2003, startete sie, nach der Aufgabe ihres Standorts in Unterlauchringen, im alten Rathaus in Oberlauchringen.

Der damals frisch gewählte Bürgermeister Thomas Schäuble erfüllte mit ihrer Einrichtung ein Wahlversprechen. Da der größte Teil der Bestände in Unterlauchringen nicht mehr brauchbar war, ging es im alten Rathaus fast mit null los. Anfangs im Erdgeschoss, kurze Zeit später im ersten Obergeschoss, wo der Gemeindebücherei bis heute drei Räume mit insgesamt rund 85 Quadratmetern zur Verfügung stehen.

Die Bücherei ist, nach Aussage des ehrenamtlich tätigen Büchereiteams, sehr gut sortiert und auf dem neuesten Stand des aktuellen Büchermarkts. Dies ist möglich dank des großzügigen Budgets der Gemeinde. Sie stellt dem 14-köpfigen Büchereiteam jedes Jahr 10 000 Euro für den Kauf neuer Medien zur Verfügung. Weitere rund 12 000 Euro zahlt sie jährlich für sonstige Kosten, wie etwa Strom. „Wir sparen nicht bei der Gemeindebücherei und das steht auch nicht zur Debatte“, sagt Franz Tröndle, Leiter der Finanzverwaltung der Gemeinde. Neben Romanen deckt die Bücherei eine Vielzahl von Themen ab, wie zum Beispiel Kochen, Tiere und Reisen, Geschichte und Naturwissenschaften.

Das Büchereiteam bestätigt, dass lesen nach wie vor beliebt ist und spricht sogar von einer leichten Tendenz nach oben, besonders bei Romanen. Die Lust der Kinder auf das Lesen zu wecken, liegt dem Team besonders am Herzen. Regelmäßig sind Gruppen von Lauchringer Kindergärten und Grundschulen in der Lauchringer Gemeindebücherei, wo sie eine Führung mit unterhaltsamem Drumherum bekommen. „Es ist wichtig, die Kinder bei der Stange zu halten“, erklärt die Büchereileiterin Roswitha Conzelmann.

Rund 500 Personen – Kinder mit ihren Müttern sind die größte Gruppe – leihen sich regelmäßig in der Lauchringer Gemeindebücherei Medien aus. Größtenteils sind sie weiblich. Auch Buch-Wünsche von Besuchern werden häufig auf die Bestellliste gesetzt. Die Ausleihe von Büchern ist kostenlos, einmalige kleine Gebühren fallen nur für den Ausweis an. Rund 1200 Ausweise wurden im Laufe der 15 Jahre ausgegeben. So glücklich das ehrenamtliche Büchereiteam mit der Unterstützung der Gemeinde auch ist, Wünsche gibt es dennoch: Mehr Platz, damit vielleicht sogar eine gemütliche Kaffeeecke eingerichtet werden kann.

Öffnungszeiten: Die Gemeindebücherei im alten Rathaus in Oberlauchringen ist montags von 16 bis 19 Uhr, mittwochs von 9.30 bis 12.30 Uhr und donnertags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.