Lauchringen Die Gemeinde Lauchringen investiert kräftig in neuen Wohnraum

9,1 Millionen Euro kalkuliert Gemeindekämmerer Franz Tröndle für Baumaßnahmen. Der Haushalt 2018 kommt dennoch ohne neue Schulden aus.

Die Gemeinde Lauchringen investiert 2018 so viel wie noch nie. Im am Donnerstag vom Gemeinderat verabschiedeten Haushalt kalkuliert Gemeindekämmerer Franz Tröndle mit einem Investitionsvolumen von fast elf Millionen Euro. Alleine für Baumaßnahmen sind mehr als 9,1 Millionen Euro vorgesehen. Mehr als die Hälfte, 5,3 Millionen Euro, soll für den Bau des Mehrgenerationenhauses im Riedpark ausgegeben werden. Dabei kommt die Gemeinde ohne neue Kredite aus.

Weitere wichtige Projekte sollen in diesem Jahr umgesetzt werden. In den Straßenbau mit Straßenbeleuchtung investiert die Gemeinde 2,78 Millionen Euro. Jahn-, Hebel-, Kolping- und Martin-Luther-Straße werden saniert. Das Gewerbegebiet Wiggenberg soll erweitert werden. Eine halbe Millionen Euro ist für die Sanierung des Dachs auf dem Feuerwehrhaus vorgesehen. 300 000 Euro plant Tröndle ein, um Grundstücke zu kaufen. 235 000 Euro sollen für den Umbau des Naturwissenschaftsraums in der Schule am Hochrhein aufgewendet werden.

Möglich sind die hohen Investitionen dank der guten Wirtschaftslage mit den oft zitierten sprudelnden Steuereinnahmen. Bürgermeister Thomas Schäuble merkte an: „Nur mit starken Eigenmitteln lässt sich das alles stemmen. Jedes Jahr können wir das nicht leisten.

“ Die Investitionen sollen über Zuweisungen von Bund, Land und der Ulrike-Holzwarth-Stiftung (4,19 Millionen Euro), aus dem Verkauf von Grundstücken (4,13 Millionen Euro), Beiträgen (510 000 Euro) und Darlehensrückflüssen aus den Eigenbetrieben (199 000 Euro) finanziert werden.

Es bleibt ein ungedeckter Betrag von 1,9 Millionen Euro. Er kann mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (1,96 Millionen Euro) gedeckt werden. Die übrigen 60 600 Euro sind Teil der Schuldentilgungssumme von 147 000 Euro. Das Minus von 86 400 Euro verringert die Kassenmittel. Größte Einnahmeposition ist der Anteil an der Einkommenssteuer. Er steigt gegenüber 2017 von 4,17 auf 4,9 Millionen Euro. Die Gewerbesteuer pendelte sich in den vergangenen Jahren auf 2,1 Millionen Euro ein. Für 2018 rechnet Tröndle mit 2,7 Millionen Euro. Aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen erwartet der Kämmerer 14,77 Millionen Euro.

Positiv nahm der Gemeinderat das fast 400-seitige Zahlenwerk auf. „Wir investieren in die Weiterentwicklung und den Erhalt der Infrastruktur“, sagte Hermann Pfau (CDU). Oliver Roters (Freie Wähler) merkte an, dass die Liquidität sich kaum verändere, trotz der hohen Investitionen. SPD-Sprecher Klemens Lampart: „Bund und Länder fordern, die sprudelnden Einnahmen für die Infrastruktur zu verwenden. Genau das tun wir.“