Lauchringen Die Ausbildungsbörse in der Schule am Hochrhein Lauchringen ist ein erster Kontakt zur Arbeitswelt

Die Ausbildungsbörse in der Schule am Hochrhein Lauchringen ist ein erster Kontakt zur Arbeitswelt

500 Besucher kommen zur Ausbildungsbörse in der Schule am Hochrhein in Lauchringen. 52 Unternehmen präsentieren sich dabei den Schülern und Eltern.

Mit dem Kopf voller Informationen und Eindrücken sowie mit Taschen voller Broschüren gingen die Jugendlichen nach Hause. Manche sind immer noch nicht sicher, was sie werden wollen. Andere haben schon klarere Vorstellungen. Bei der Ausbildungsbörse in der Schule am Hochrhein am Standort Lauchringen bekamen die angehenden Schulabgänger einen guten Überblick über die vielen Unternehmen der Region und die Ausbildungsmöglichkeiten.

Die von der Werkrealschule in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lauchringen zum sechsten Mal angebotene Veranstaltung war erneut ein großer Erfolg. „Ich bin begeistert vom großen Zuspruch“, sagte Lauchringens Bürgermeister Thomas Schäuble auf seinem Rundgang mit Blick auf die vollen Gänge. Schon in der ersten Stunde nach Öffnung der Türen seien mehr als 300 Besucher gekommen. Am Ende zählten die Schüler am Eingang mehr als 500 Personen, wie Schulsozialarbeiter Sascha Travica bestätigte.

Mehr als zufrieden war auch Schulleiterin Ulrike Stoll: „Das Gebäude war von Anfang an voll. Ich bin begeistert vom Zulauf, von den Ausstellern und vom Publikum.“ Vor allem hätten sehr viele Eltern die Jugendlichen begleitet. Mit 52 Ausstellern, Unternehmen aus Handel, Handwerk, Dienstleistungsgewerbe, produzierendem Gewerbe und Gastronomie hatte die Ausbildungsbörse schon im Vorfeld einen neuen Rekord aufgestellt. Hatte alles noch in wenigen Klassenzimmern begonnen, verteilten sich die Unternehmen mittlerweile im kompletten Gebäude.

Für Bürgermeister Thomas Schäuble lag es auf der Hand: „Den Unternehmen fehlen die Fachkräfte. Die Präsenz bei der Ausbildungsbörse ist der erste Schritt, Fachkräfte zu bekommen.“ Mit dem ersten Kontakt auf der Ausbildungsbörse sei die Basis dafür geschaffen, junge Menschen in die jeweiligen Berufe zu bringen.