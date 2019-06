von sk

Eine positive Bilanz der zurückliegenden Saison zieht der Sportclub Lauchringen. Die erste Mannschaft des Fußballvereins mit Spielertrainer Carmine Marinaro schaffte beim letzten Spiel der Saison den Klassenerhalt, die zweite Mannschaft errang die Meisterschaft. Dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Rund 65 Teilnehmer kamen demnach zur Hauptversammlung des SC Lauchringen, die noch vor dem entscheidenden Spiel gegen Albbruck stattfand und damit unter dem Zeichen von Abstiegssorgen stand. Vorsitzender Thomas Kummer begrüßte unter den Gästen auch Bürgermeisterstellvertreter Rainer Höhl. Laut seinem Tätigkeitsbericht nahmen am Spielbetrieb die zwei Aktivmannschaften, eine Alte-Herren-Mannschaft und neun Jugendmannschaften teil sowie AGS Lauchringen mit einer Mannschaft. Außerdem sind die Montagskicker regelmäßig aktiv. Sicherlich etwas überraschend, so kam es in der Versammlung zum Ausdruck, holte die zweite Mannschaft die Meisterschaft. Thomas Kummer sagte dazu: „Wir haben es geschafft, den Favoriten aus Waldshut still und heimlich auf der Zielgeraden zu überholen.“ Denn Waldshut lag zum Großteil der Saison auf Rang 1 und konnte erst drei Spieltage vor Schluss eingeholt werden.

Ein ausführlicher Dank galt dem langjährigen Trainer „Bobbel“ Thomas Walther von der zweiten Mannschaft. Kummer sagte: „Es ist eine Freude zu sehen, wie Thomas schon seit Jahren den Laden in der Zweiten zusammen hält, was wahrlich nicht einfach ist, denn in einer zweiten Mannschaft muss man immer damit leben, vor dem Spieltag überhaupt eine Mannschaft zusammenzubekommen.“

Höhepunkte der Saison waren die Großveranstaltungen im Sommer, das Public Viewing zur Fußball-WM und das Freundschaftsspiel des FC Bayern 2 gegen den SC Freiburg 2. Thema der Versammlung war auch der Fairplay-Preis, den der Verein vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) für sein Verhalten nach einem Vorfall mit seinem aus Gambia stammenden Spieler Kebba Manneh erhalten hatte. Das Geschehen im Zusammenhang mit der rassistischen Beleidigung des Spielers hatte ein überregionales Echo gefunden. Kummer sagte mit Blick auf das unsichere Bleiberecht des Westafrikaners: „Wir tun nach wie vor alles dafür, dass unser Spieler Kebba hier in Deutschland bleiben darf.“

Wahlen

Bei den Wahlen wurde unter anderem der Vorsitzende Thomas Kummer in seinem Amt bestätigt. Neue Geschäftsführerin ist Bianca Schüle als Nachfolgerin des nach sechs Jahren ausscheidenden Christian Mülhaupt.

Ehrungen

Für 50 Jahre zum Ehrenmitglied ernannt wurden: Peter Drews, Andrea Knöpfle, Hermann Maute, Rudolf Ringgeler, Roland Steffen und Thomas Zeller. Seit 40 Jahren Mitglied (Ehrennadel in Gold) sind Harald Bauer, Michael Brockmann, Anton Elbert, Patrick Fix, Hand Peter Herz, Rudolf Kimmel, Jörg Kurztusch, Gerold Rathgeb und Peter Zab, seit 25 Jahren (Silber) Thomas Beck, Andreas Gut und Peter Hartmann. Anwesend waren Roland Bauer, Hans-Peter Herz, Rudolf Kimmel, Rudolf Ringgeler und Roland Steffen.