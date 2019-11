Lauchringen vor 2 Stunden

Der Weihnachtsmarkt unter dem Motto „Winterzauber“ des Kindergartens Unterlauchringen lockt viele Besucher an

Der Kindergarten Unterlauchringen freut sich über eine große Resonanz auf seinen Weihnachtsmarkt. Der Erlös geht an das Frauen- und Kinderschutzhaus des Landkreises und an Projekte in Kamerun.