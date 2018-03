Lauchringen Der Ortskern von Oberlauchringen soll schöner werden

Die Gemeinde erarbeitet Entwicklungspotenziale für Oberlauchringen. Die ersten Erkenntnisse sollen den Bürgern in einer Informationsveranstaltung am 20. März vorgestellt werden.

In Lauchringen stehen die Räder nie still. Immer wieder werden Großprojekte angeschoben. Während der neue Riedpark zwischen Gewerbegebiet und Adenauerring Stück für Stück bebaut wird, befassen sich Verwaltung und Gemeinderat schon mit dem nächsten Projekt: mit dem Ortskern Oberlauchringen mit Kirchstraße und Lindenplatz.

Es sollen Entwicklungskonzepte erarbeitet werden. Daran werden auch die Einwohner beteiligt, wie es schon bei vergangenen Projekten erfolgreich praktiziert wurde.

Schon seit einiger Zeit ist die Oberlauchringer Ortskerngestaltung ein Thema im Rat. Man will nun den nächsten Schritt gehen. Ein beauftragtes Fachunternehmen hat vor Ort eine erste Bestandsaufnahme realisiert. Die gesammelten Informationen werden am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt (siehe Infokasten). „Die Veranstaltung soll als Ideenmarktplatz verstanden werden“, heißt es in einer Pressemittteilung der Gemeinde.

„Bürgerschaftliches Engagement“ ist Bürgermeister Thomas Schäuble schon seit seiner Wahl zum Rathauschef ein Anliegen. Auch bei diesem Projekt sollen die Einwohner in die Planung eingebunden werden – vor allem im Hinblick auf die möglichen Entwicklungspotenziale. Die Bürgerbeteiligung bewährte sich bereits bei der Neugestaltung des Unterlauchringer Dorfzentrums mit der Hauptstraße und dem Marktplatz.

Die Verwaltung schreibt: „Das auszuarbeitende Konzept dient also zum einen der Analyse der bestehenden Situation, um daraus Mängel und Konflikte, aber auch Chancen und Potenziale der Ortsentwicklung ablesen zu können.“ Zum anderen werde daraus eine konkrete Zielvorstellung für die Entwicklung des Ortsteils erarbeitet und ein Maßnahmenkatalog für einzelne Planungsschritte erstellt.

Gestaltungsvorschläge für städtebauliche Einzelmaßnahmen könnten das Konzept ergänzen. Schwerpunkt ist die Gestaltung des Ortskerns um den Lindenplatz, die Kirchstraße und der öffentlichen Räume. Man hofft auf Ideen und Anregungen aus der Bevölkerung. „Wir freuen uns darauf, wenn die Einwohner diesen Richtung weisenden Prozess für die neue Oberlauchringer Ortsmitte aktiv begleiten.“

Infoveranstaltung

Die Gemeinde hat bei der Entwicklung des Ortskerns in Oberlauchringen anhand einer Bestandsaufnahme bereits erste Erkenntnisse gewonnen. Die werden am Dienstag, 20. März, 19 Uhr, in der Gemeindehalle Oberlauchringen der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Oberlauchringer sollen ihre Ideen mit einbringen, somit in die Planung mit einbezogen werden.