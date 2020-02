von sk

Der Musikverein Oberlauchringen benötigt eine neue Uniform, das wurde bei der Hauptversammlung deutlich. Das Bezirksmusikfest im Juli und das Gastspiel des Musikkorps der Bundeswehr im September sind die großen Veranstaltungen in diesem Jahr. Dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Eine positive Bilanz über das vergangene Vereinsjahr und die Vorausschau auf ein ereignisreiches Jahr prägten die 145. Hauptversammlung des Musikvereins Oberlauchringen. Nachdem unter der Leitung von Jürgen Röhrig das 145. Vereinsjahr musikalisch eröffnet wurde, hat der Vorsitzende Alexander Schmidle neben den zahlreichen Musikern auch Ehrenmitglieder, Gemeinderäte und Vertreter befreundeter Vereine begrüßt.

Schriftführerin Celine Belas blickte auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Vor allem die Teilnahme am Weltrekord der Schlümpfe freute die Musiker. Ein weiterer Höhepunkt war der Ausflug zum befreundeten Musikverein Lahr-Reichenbach. Das Weihnachtskonzert mit der Chorgemeinschaft Oberlauchringen beendete das Jahr als besonderes musikalisches Ereignis.

Kassierer Florian Gantert verlas den Kassenbericht zum letzten Mal. Neu gewählt wurde Mariana Anderhuber. Der Posten des Jugendvertreters ging von Paulina Probst an Louis Frey über. Der Musikverein musste sich mit Bedauern von Musikern verabschieden, die aus beruflichen oder privaten Gründen aufgehört haben. Mit Markus Feucht (22 Jahre im Verein), Jutta Isele (32) und Ulrich Schäfer (40) gingen drei besonders engagierte und treue Musiker.

Alexander Schmidle gab einen Ausblick. Ziel sei es, zum Ende des Jahres für die 68 Musiker eine neue Uniform anzuschaffen. Damit der Musikverein dies umsetzen kann, stehen einige große Ereignisse an: Am Waldfest-Wochenende, das dieses Mal von 10. bis 12. Juli stattfindet, wird der Musikverein gleichzeitig das Bezirksmusikfest des Bezirks 8 des Blasmusikverbands ausrichten. Ebenfalls ist ein Wunschkonzert geplant. Ein weiteres großes Ereignis verspricht das Benefizkonzert des Musikkorps der Bundeswehr am 2. September zu werden.