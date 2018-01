Lauchringen Der Männergesangverein Unterlauchringen freut sich auch auf seine Termine an Fasnacht

Der Männergesangverein Unterlauchringen freut sich auch auf seine Termine an Fasnacht

Das Jahreskonzert des Männergesangvereins Unterlauchringen findet am Tag statt, an dem Reinhold Indlekofer genau 30 Jahre lang Dirigent ist.

„Nimm dir Zeit zum Leben“, mit diesem Lied stimmte sich der Männergesangverein Unterlauchringen auf seine 157. Hauptversammlung ein. Nach der Begrüßung der nahezu vollständig erschienenen Mitglieder durch den Vorsitzenden Alfred Hämmerle, folgte im Jahresrückblick ein durchweg positives Resümee der zahlreichen Aktivitäten.

Chorleiter und Ehrendirigent Reinhold Indlekofer lobte die erfolgreichen Auftritte im vergangenen Jahr und die Kameradschaft unter den Sangesbrüdern. Bürgermeister Thomas Schäuble dankte den Mitgliedern des Männergesangvereins für das Engagement in der Gemeinde und leitete die anschließenden Neuwahlen des Vorstands. Wiedergewählt wurden Alfred Hämmerle als Vorsitzender, Mike Riedel als Schriftführer sowie Egon Kaiser und Anton Rogg als Beisitzer. Auch Kassierer Edmund Tschira und Kassenprüfer Edelbert Gantert bleiben im Amt.

Einen gravierten Römerkelch für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten Mike Riedel und Francesco Paladino. Elf Sänger wurden für eine Anwesenheitsquote von über 90 Prozent geehrt und Horst Kaiser schaffte es sogar, bei allen 53 Proben im vergangenen Jahr dabei zu sein.

Für das Jahr 2018 stehen schon 29 Auftritte und sonstige Aktivitäten auf dem Programm. Auch die Mitwirkung an der Lauchringer Fasnacht hat Tradition. Zum Fasnachtssonntag und Fasnachtsmontag wird wieder das beheizte „Sängerhüsli“ mit Speisen und Getränken auf dem Marktplatz stehen. Auch am Bunten Abend hilft der Verein, auf dem Fasnachtsmontagsumzug präsentieren sich die Sänger unter einem speziellen Motto.

Am 18. März gibt es dann ein besonderes Jahreskonzert. Ehrendirigent Reinhold Indlekofer ist an diesem Sonntag exakt seit 30 Jahren Chorleiter des Vereins. Das sei schon sehr bemerkenswert, über eine so lange Zeit immer wieder Freude, Begeisterung und Motivation im Verein zu halten, meinte Vorsitzender Alfred Hämmerle. Bei dem Konzert dürfe man sich auf eine musikalische Zeitreise durch die vergangenen 30 Jahre freuen.

Die aktuellen Termine und Aktivitäten des Vereins sind auch auf der Internetseite (www.mgv-unterlauchringen einzusehen). Wer Interesse am Mitsingen hat, ist jederzeit willkommen. Die Proben der derzeit 38 aktiven Sänger finden immer montags von 20 bis 21.30 Uhr im Übungsraum in der Halle in Unterlauchringen statt.