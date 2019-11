von Rolf Sprenger

Wahlen, ein Hauch von Kommunismus und ein CDU-Ortsverband Lauchringen, der sich dem landesweiten Trend entgegenstemmt, aber auch mahnende Worte des Vorsitzenden Felix Schreiner gab es bei der Hauptversammlung. Mehr als 50 Mitglieder waren erschienen.

In seinem Rückblick auf die vergangenen Kommunalwahlen bedankte Felix Schreiner sich bei den Lauchringer CDU-Mitgliedern für ihren Einsatz. „Dank eurer Arbeit konnten wir unsere Sitze verteidigen, und das, obwohl die bundespolitische Ausgangslage uns spürbar zu schaffen machte.“ Er räumte ein, dass auch er das Thema Klimaschutz unterschätzt hatte.

Zum Ortsverband Mit aktuell 143 Mitgliedern ist der CDU-Ortsverband Lauchringen der stärkste im Landkreis. Felix Schreiner hat das Amt als Ortsvorsitzender bereits seit 2007 inne. Unterstützung findet er bei den ebenfalls wiedergewählten Beisitzern Günter Dick, Monika Gantert, Werner Grimm, Alfred Hämmerle, Thomas Jehle, Hermann Pfau, Ute Schümann, Karl Stärk, Tobias Weissenrieder und Stefan Weyhenmeyer.

In der Diskussion, um die Nachfolge von Angela Merkel als CDU-Bundesvorsitzende bezog er klar Stellung pro Annegret Kramp-Karrenbauer: „Das Wahlergebnis war knapp, aber Entscheidungen müssen in einer Demokratie akzeptiert werden“, mahnte er auch als Bundestagsabgeordneter zur Geschlossenheit.

Der Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Tobias Weissenrieder, gab einen Ausblick auf die Aufgaben der Gemeinde. Mit der Fertigstellung des Riedparks rechnet er Mitte 2021. Die Ortsumfahrung werde wie geplant Ende 2021 fertiggestellt. Die Altdorf-Sanierung in Oberlauchringen starte im kommenden Jahr. Das Wachstum der Gemeinde erfordere Investitionen in die Trinkwasserversorgung. Erste Ideen für das Lauffenmühle-Areal seien in Arbeit: „Wir als Gemeinde werden federführend sein. Angedacht ist ein Mix aus Handel, Gewerbe und Wohnflächen“, sagte Weissenrieder. Er begrüße die Anstellung eines Umweltmanagers, der helfen soll, die Gemeinde nachhaltig aufzustellen.

Einen Überblick über das Geschehen im Landkreis lieferte Bürgermeister Thomas Schäuble. Als dringendstes Problem stellte er die Situation der Krankenhausversorgung dar. Die Schließung des Krankenhauses in Bad Säckingen sei unausweichlich gewesen. Das Klinikum Hochrhein in Waldshut werde diese Lücke zehn bis zwölf Jahre schließen müssen, ehe auch dort die Lichter ausgehen. Bis dahin solle in Albbruck das neue Zentralkrankenhaus für den Landkreis gebaut werden.

Bei den anstehenden Vorstandswahlen gab es keine Veränderungen. In ihren Ämtern wurden Felix Schreiner als Ortsvorsitzender, Bernd Baldischwieler und Fritz Schreiner als seine Stellvertreter, Doris Schäuble als Schatzmeisterin, Werner Henn als Schriftführer, Torsten Boll als Internetbeauftragter und Katrin Bauer als Mitgliederbeauftragte einstimmig bestätigt. Wahlleiter Thomas Schäuble merkte dazu schmunzelnd an: „Auf diese Wahl­ergebnisse, wäre so manche kommunistische Partei neidisch gewesen.“