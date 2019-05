Lauchringen vor 21 Stunden

Der Headliner des 17. Forrest Funk wird die Massen um den Verstand bringen, ist sich Organisator Heiko Probst sicher

In 17 Jahren hat sich das Festival Forrest Funk des Musikvereins Oberlauchringen einen Namen in der Szene gemacht. So ist es den Organisatoren gelungen, die Punkrock-Band Itchy am 1. Juni in den Parkwald Lauchringen zu holen.