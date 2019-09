von Rolf Sprenger

„Wir sind vom Konzept der Werkrealschule überzeugt. Das Lehrerkollegium lebt diesen Gedanken“, sagte Schulleiterin Ulrike Stoll von der Schule am Hochrhein in Lauchringen zum Start des Schuljahres. Die Anzahl der Werkrealschulen im Landkreis Waldshut ist von ehemals 18 auf acht zurückgegangen. Die Schule am Hochrhein jedenfalls wächst. „Wir haben die maximale Schülerzahl erreicht. Wir sind gefragt“, erläutert Ulrike Stoll. 300 Schüler werden in diesem Jahr von 21 Lehrkräften unterrichtet.

Lediglich für den Sprachvorbereitungskurs sucht sie noch händeringend eine Hilfe. Die Sprachförderung ist sowohl für deutsche Kinder als auch für Kinder mit Migrationshintergrund gedacht. „Diese Person, muss nicht unbedingt ein Studium besitzen. Geeignet sei jeder, der Spaß an der Arbeit mit Kindern hat und zeitlich flexibel ist“, sagt die Schulleiterin und hofft, so noch eine entsprechende Hilfe zu finden.

Die Schule am Hochrhein ist die Werkrealschule in Lauchringen. | Bild: Herbert Schnäbele

Besonders stolz ist die Schule am Hochrhein in Lauchringen auf die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Handwerk und dem Gewerbe. „Mit der Hago, der Bucher in Klettgau oder dem Krankenhaus in Waldshut, um nur exemplarisch ein paar wenige zu nennen, haben wir schon seit Längerem Kooperationen“, sagt Ulrike Stoll und weiter: „Wir haben den Anspruch, dass jeder, der den Abschluss bei uns macht, eine Ausbildungsstelle bekommt. Wir wissen in der Regel, wohin die Reise unserer Absolventen geht.“

Großen Wert legt die Schule auf die Sozialkompetenz. Spezielle Teambuildingmaßnahmen werden bereits ab der fünften Klasse angeboten. Hier leistet das Schulsozialteam, unter der Führung von Diplom Sozialpädagoge Sascha Travica, seit Jahren hervorragende Arbeit. Berufsorientierung, Angebote der Ganztagesbetreuung oder als Ansprechpartner bei Konflikten, das Team hat immer ein offenes Ohr für die Belange von Eltern oder Schülern. Ein Jugendbegleiterprogramm, die eigene Mensa oder der bereits als Wahrzeichen der Schule geltende Eisenbahnwaggon, in dem sich die Schüler zwanglos treffen können, runden das vielfältige Angebot der Einrichtung ab.

Die Ausbildungsbörse

Bereits jetzt haben die Vorarbeiten für die achte Ausbildungsbörse begonnen. „Das ist wie in jedem Jahr das Highlight für uns“, erläutert die Schulleiterin, „wir werden zum ersten Mal die Messe in der Gemeindehalle Unterlauchringen durchführen. Über die Jahre sind wir überregional bekannt geworden. Bereits jetzt haben wir 54 Anmeldungen von Betrieben dafür erhalten.“ Die Ausbildungsbörse findet am 21. März 2020 statt. Handwerk, Handel und Gewerbe präsentieren hier die Vielfalt der Berufsmöglichkeiten.