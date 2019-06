von Herbert Schnäbele

Besuch einer siebenköpfigen Abordnung von „Dä Traditonsverein„ erhielt Bürgermeister Thomas Schäuble. Die Organisatoren des im Februar 2019 veranstalteten Schlumpftreffens, bei dem ein neuer Weltrekord aufgestellt wurde, übergaben an die Gemeinde einen Spendenscheck mit einem Betrag von 12 000 Euro als Erlös aus der Großveranstaltung vom 16. Februar. Rund 4000 Euro davon wurden bereits an Kindergärten und Schulklassen als Belohnung für die Teilnahme am Schlumpftreffen übergeben.

Lauchringen Weltrekord geknackt: 2762 Schlümpfe verwandeln Lauchringen in ein riesiges Schlumpfhausen Das könnte Sie auch interessieren

Für den Rest der Spenden, die sich überwiegend aus Sponsorengeldern rekrutieren, organisiert die Gemeindeverwaltung die korrekte Verteilung an soziale Einrichtungen, besondere Projekte, Institutionen und Vereine sowie an zwei Familien mit einer momentan besonderen persönlichen Situation.

Dank für Unterstützung

Den Vereinsvertretern lag es besonders am Herzen, sich bei den rund 100 Firmen für die große finanzielle Unterstützung, bei Bürgermeister Thomas Schäuble mit all seinen Helfern für das außergewöhnliche Engagement und den großen Rückhalt für das Organisationsteam sowie bei Schulen, Kindergärten, Vereinen und allen Teilnehmern sehr herzlich zu bedanken.

Lauchringen Lauchringen nach Weltrekordversuch: Alle Welt berichtet über das Schlumpftreffen Das könnte Sie auch interessieren

Als Zeichen der Anerkennung überreichten sie Schäuble die beiden Siegerurkunden des Rekordinstitutes für Deutschland und der Guinness World Records Ltd. zum Verbleib bei der Gemeinde. Thomas Schäuble zeigte sich hocherfreut und bedankte sich für das herausragende Engagement. Er lobte die Organisatoren für ihren Mut und ihre Kreativität, ein derartiges Projekt in Angriff zu nehmen, das die Gemeinde in die Weltpresse gebracht habe. Besonders freute ihn jedoch der große finanzielle Erfolg, der ungeschmälert für gute Zwecke verwendet werden könne. In einem umfassenden Rückblick über die Motivation, das Entstehen, die Hürden und Risiken, gespickt mit manchen Anekdoten, ließ die Gesprächsrunde das Geschehen Revue passieren.

Lauchringen So einfach werden Sie zum Weltrekordler – in fünf Schritten zum Schlumpf Das könnte Sie auch interessieren