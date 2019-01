von Susanne Schleinzer-Bilal

Ehrungen, Neuaufnahmen und Teilwahlen standen im Mittelpunkt der diesjährigen Hauptversammlung des Deutschen Roten Kreuz, Ortsverein Lauchringen. Für fünf Jahre wurden Sonja Schäuble und in Abwesenheit Ursula Kutter geehrt. Für zehn Jahre wurden geehrt: Cindy Grabow und Carmen Huber.

"Macht weiter so", ermunterte Kreisbereitschaftsleiterin Renate Reinhart die Geehrten. Nicht anwesend waren Nadja Knöpfle und Janina Rößler, die ebenfalls seit zehn Jahren dabei sind. Der Vorsitzende selbst, Thomas Schäuble, wurde für 15 Jahre geehrt. "15 Jahre, das ist nicht selbstverständlich", lobte Reinhart. 40 Jahre dabei ist Edelbert Gantert, ganze 55 Jahre dabei sind Kurt Huber und Klaus Jahn, die beide nicht kommen konnten.

"Wir haben schöne und schwere Stunden gehabt", wandte sich dann Reinhart an Edelbert Gantert. "Ich bin froh, dass es wieder aufwärts geht. Man muss immer das Beste aus allem machen. Vielleicht sagt der eine oder andere, er macht mit bei uns. Wenn wir mehr sind, können wir auch mehr machen", so Gantert. Lobende Worte für den Geehrten gab es auch von Schäuble. "Das Rote Kreuz, das war dein Gesicht, du hast vieles bewirkt. du und deine Mitstreiter, Ihr habt viel bewegt. Das ist ein großer Glücksfall, wenn man solche Bürger wie dich und deine Frau in einer Gemeinde hat."

Neu aufgenommen wurden dann Ramona Kratzer und Manuel von der Osten, der gleichzeitig kommissarisch das Amt des Bereitschaftsleiters übernommen hat. Die ehemaligen Bereitschaftsleiter Martin Jehle und sein Stellvertreter Thomas Fröhle waren 2017 von ihren Ämtern zurückgetreten. Damals hatte sich Daniel Arndt kommissarisch dem Amt des Bereitschaftleiters gewidmet. Ebendieses hatte dann Schriftführerin Andrea Heide übernommen, die das Amt Ende 2018 aufgrund der großen räumlichen Distanz zwischen ihrem Wohnort und Lauchringen wieder abgegeben hatte. "Unterstützt euren neuen Bereitschaftsleiter von der Osten", bat Edelbert Gantert die Vereinsmitglieder.

Ebenso neu dabei ist Christian Keusch. Wieder dabei ist Alexander Lickert, der zusammen mit Jessica Sardu die Prüfung zum Rettungshelfer bestanden hat. Auch wieder beim Roten Kreuz dabei ist Thorsten Heiber. Zur neuen Schriftführerin wurde Cindy Grabow gewählt, die das Amt von Andrea Heide übernahm. Die Blutspende-Termine wird Heide weiterführen.

"So lange ich da bin, darfst du das gerne machen", scherzte Schäuble. Erstmalig im letzten Jahr habe es vier Blutspendentermine gegeben, einen nur für die Blutgruppe 0; erklärte Heide dann. „Die Blutspendentermine sind immer sehr gut besucht, die kommen auch wegen dem guten Essen“, wandte sich Schäuble schließlich an das Küchenteam.