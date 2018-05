Lauchringen Bürgermeister Thomas Schäuble über das Wahlergebnis: "Ich bin mehr als zufrieden"

Thomas Schäuble wurde bei der Wahl mit rund 92 Prozent erneut zum Bürgermeister von Lauchringen gewählt. Einen Tag nach der Wahl zeigte er sich "mehr als zufrieden" mit dem Wahlausgang. Sein Fokus für die dritte Amtszeit liegt auf der Ortsentwicklung von Oberlauchringen. Was er sonst noch vorhat, erfahren Sie hier.

Die Bürgermeisterwahl ist vorbei und Thomas Schäuble (57) klar in seinem Amt bestätigt: Rund 92 Prozent der Wähler haben ihm das Vertrauen ausgesprochen. Am wenigsten Stimmen (90,1 Prozent) bekam Schäuble im Wahlbezirk „Wasserwirtschaftsamt“ in Oberlauchringen, am meisten im Wahlbezirk Grundschule Unterlauchringen (93,5 Prozent).

Die Wahlbeteiligung lag bei gut 44 Prozent. Mitbewerberin Friedhild Miller kam auf die 7,5 Prozent der Stimmen. Thomas Schäuble wird damit für weitere acht Jahre die Geschäfte im Lauchringer Rathaus führen.

Gut 300 Personen, darunter politische Vertreter aus dem ganzen Landkreis, waren am Sonntagabend zur Bekanntgabe des Wahlausgangs in die Unterlauchringer Halle gekommen. „Mit dem erreichten Ergebnis darf ich mehr als zufrieden sein, es macht mich ein Stück weit stolz und dankbar“, sagte Thomas Schäuble nach der Wahl.

Schäuble versprach, sich weiterhin mit Energie, Freude, Kreativität und mit seiner kommunalen Erfahrung, für Lauchringen und seine Bürger einzusetzen. Er dankte für „jegliche Unterstützung“. Ausdrücklich in seinen Dank schloss er seine Frau Doris Schäuble ein sowie Denis Paul Bartosch (stellvertretender Hauptamtsleiter) und Hermann Pfau (Bürgermeisterstellvertreter), die maßgeblich die Wahl organisiert hatten.

Etliche Gäste traten an dem Abend ans Mikrofon: Landrat Martin Kistler, die Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) und Felix Schreiner (CDU), Feuerwehrkommandant Bernhard Loll gratulierte im Namen der Lauchringer Feuerwehr, Maximilian Vogel (Blasorchester Unterlauchringen) im Namen der Vereine und Bonndorfs Bürgermeister Michael Scharf sprach für die Bürgermeister des Landkreises, die in großer Anzahl zugegen waren. Mehrmals wurde Thomas Schäuble als ein tatkräftiger Bürgermeister gewürdigt, der Dinge auf den Weg bringt.

Landrat Kistler bescheinigte Schäuble darüber hinaus, ein Bürgermeister für die Menschen zu sein, die mit ihren Sorgen und Nöten zu ihm kommen könnten. „Das Wahlergebnis ist verdienter Lohn“, sagte er. Kurz und bündig das Fazit von Bürgermeisterkollege Michael Scharf: „Bleib wie du bist.“ Zum Abschluss des Abends hatte die Gemeinde die Gäste noch zu einem Imbiss mit Wurstsalat eingeladen. Bis sich der Bürgermeister auch einen gönnen konnte, dauerte es. Die Schlange der Gratulanten war sehr lang.