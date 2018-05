27.04.2018 11:37 Herbert Schnäbele Lauchringen Börsenhandel mit Tücken: Laienspielgruppe Lampenfieber mit neuem Stück

Die Lauchringer Laienspielgruppe Lampenfieber präsentiert ihr neues Stück "Warum klauen wir nicht die ganze Bank". Die Aufführungen sind am 12. und 13. Mai in der Gemeindehalle in Oberlauchringen.