Lauchringen Blasorchester Unterlauchringen überzeugt bei Weihnachtskonzert

Zum festlichen Konzert an Weihnachten hatte das Blasorchester Unterlauchringen am ersten Weihnachtsfeiertag in die Gemeindehalle Unterlauchringen geladen.

Die 53 Musiker hatten unter der Leitung von Valentin Helling sechs Titel aufgeführt, die bis auf eines als Oberstufenwerk ausgezeichnet sind. Temperamentvoll wurde mit „Flashing Winds“ von Jan Van der Roost eröffnet. Das Erwachen und der Kampfgeist Finnlands wurde bei „Finlandia“ von Jean Sibelius in Bearbeitung von Andreas Schorer dargestellt.

Dirigent Valentin Helling erzielte eine beeindruckende Präsenz der Musiker in den leisen Stellen und den Generalpausen. Anlässlich des 40-jährigen aktiven Musizierens von Ehrenmitglied Werner Haberer spielten die Musiker sein Wunsch-Stück „The Olympic Spirit“, wie der Vorsitzende Christian Hallmann wusste.

Die „Ouvertüre 1812“ von Peter Tschaikowski gab dem Schlagwerk Gelegenheit zu Höchstleistungen. Komponiert wurde sie zum Andenken an den russischen Sieg über die Napoleonische Armee im Jahr 1812. Nach der kirchlichen Hymne im tiefen Holz kam es zur musikalischen Konfrontation zwischen der Marseillaise und der damaligen russischen Nationalhymne. Die Musik zum monumentalen Epos „Der Soldat James Ryan“ schrieb John Williams. Die Ehrerbietung an die Gefallenen, „Hymn to the fallen“ gefiel dem sehr zahlreichen Publikum ebenso sehr wie die vorangegangenen Stücke und es sparte nicht mit Applaus. Die stolze Kriegernation Atlantis, das alltägliche Leben auf der mythischen Insel sowie den Untergang verarbeitete Komponist Alexander Reuber in den drei Abschnitten von „Atlantis.“ Gemeinsam spielten beide Orchester die Zugabe „Feliz Navidad.“

Das Jugendblasorchester Lauchringen hatte den Konzertabend unter der bewährten Leitung von Patricia Schmidt eröffnet. Mit Unterstützung von einigen Erwachsenen brachten die jungen Musiker drei beachtliche Stücke zu Gehör. Mühelos wurde der diffizile Rhythmus des „Encanto“ von Robert W. Smith ebenso aufgeführt wie „The Glacier Express“ von Larry Neeck und „Music“ von John Miles. Alina Trefzer und Elias Baldischwieler führten durch den Abend, gelungene Soli spielten Sarah Schmidt, Laura Hoch, Elias Baldischwieler und Marvin März.