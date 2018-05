Lauchringen Blasorchester Unterlauchringen gibt filreifes Konzert

Das Blasorchester Unterlauchringen hat mit seinem Konzert über Filmhelden und Filmelodien das Publikum begeistert. Die Musiker glänzten mit einem spektakulären Programm und zahlreichen Pointen

Ein spektakuläres und pointenreiches Programm bot das Blasorchester Unterlauchringen, das unter dem Motto „Listen, Meet & Dance“ sein Frühjahrskonzert in der Gemeindehalle ausrichtete. Im Fokus des Programms standen Filmhelden und Filmmelodien, die in den vergangenen Jahrzehnten den Ton angaben.

Unter der Leitung von Valentin Helling präsentierte sich das Orchester top in Form, für weitere Akzente sorgten die zahlreichen Solisten. Auch wenn die die Stuhlreihen nicht lückenlos besetzt waren, kamen die Besucher voll auf ihre Kosten. „Das war große Klasse und an Qualität kaum zu überbieten“, war anschließend aus den Reihen der Besucher zu hören.

Durch das Programm führte Stefan Ruppaner, der später selbst, zusammen mit einem Kollegen aus seiner aktiven Zeit als Musiker, am Programm mitwirkte. Vorstandsmitglied Max Vogel begrüßte die Besucher, unter ihnen die Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter und Bürgermeister Thomas Schäuble mit Ehefrau Doris.

Als besondere Pointe bezeichnete er die Idee, bei jedem Titel ein anderes Register in den Vordergrund zu stellen. „Vergessen Sie die Sorgen des Alltags, lehnen Sie sich entspannt zurück und genießen Sie den Abend“, forderte er das Publikum auf. Dann entschuldigte er den Ansager: Stefan Ruppaner habe es vorgezogen, zuhause zu bleiben und sich einen spannenden Film reinzuziehen.

Und tatsächlich: In der oberen Bühnenecke hatte es sich Ruppaner gemütlich eingerichtet, Fernseher an, Füße hoch, Bierflasche griffbereit. Aus dieser Position kommentierte er die nächsten Musiktitel. Im ersten Teil präsentierte das Orchester bekannte Filmmelodien, unter anderem aus dem Western „Die glorreichen Sieben“ (The magnificent Seven), dann Themen aus der Paten-Saga (The Godfather Saga) und die brillant gespielte Titelmelodie aus der Filmreihe „James Bond, Geheimagent 007“, Hits, die unter die Haut gingen.

Dazu wurde die lange Reihe der James-Bond-Darsteller auf der Leinwand präsentiert, Typen mit dem Revolver im Anschlag. Der letzte fiel etwas aus der Reihe, ein Gesicht, das aber dem Publikum doch irgendwie bekannt vorkam: Dirigent Valentin Heller als Revolverheld.

Eine Besonderheit bot der zweite Konzertteil, in dem sich verschiedene Gruppierungen des Orchesters vorstellten und Stücke spielten, die sie selbst einstudiert hatten. Im dritten Teil ging es wieder um die Filmhelden, allen voran der Privatdetektiv „Peter Gunn“, der 1960 die Filmwelt eroberte, dann auch Leonardo di Caprio, der als Betrüger im Film „Catch me if you can“ Furore machte.

Auch die berühmten Geisterjäger „Ghostbusters“ jagten mit Tarzan (Two Worlds), Tom und Jerry über die Bühne, teils begleitet vom rhythmischen Klatschen des Publikums. Vollends aus dem Häuschen geriet das Publikum, als Stefan Ruppaner das Mikrofon ergriff und er mit seinem Kollegen Markus Oswald als „Ghostbusters“ und „Blue Brothers“ eine tolle Show aufs Parkett legte.