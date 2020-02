Bunte Kostüme und Partystimmung füllten die Halle in Oberlauchringen an der Föhnparty Vol. 7 am Sonntagabend, veranstaltet von dem Musikverein Oberlauchringen. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Band „Slamjam“, die mit Livemusik den Räbenkeller in Feierlaune brachte. Die Live-Band hat sich mit vier verschiedenen Guggenmusikgruppen abgewechselt: „Ruinä Dängler“ aus Lauchringen, „Saustallfänger“ aus Lienheim, „Schtudehägler“ aus Detzeln und „Schnorebord-Krächzer“ aus Höchenschwand.