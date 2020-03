von Herbert Schnäbele

Große Begeisterung weckte der Männergesangverein Unterlauchringen unter der Leitung von Ehrendirigent Reinhold Indlekofer bei seinem Jahreskonzert zusammen mit zwei Gastchören in der Gemeindehalle Unterlauchringen. Der Singkreis Eggingen unter der Regie von Karin Brogle, sowie die New Gospels Singers unter der Federführung von Anne Kütemeier aus Murg setzten dem Konzertprogramm besondere Glanzpunkte auf, die das Publikum immer wieder zu frenetischen Beifallskundgebungen verleitete. Der Vorsitzende des gastgebenden Männergesangvereins, Alfred Hämmerle hatte in seiner Begrüßung nicht zu viel versprochen, als er dem zahlreich erschienen Publikum in der voll besetzten Gemeindehalle ein sehr abwechslungsreiches und unterhaltsames Konzertprogramm ankündigte.





