Großartige Stimmung herrschte an beiden bunten Abenden des Narrenvereins Schwanenmühle am vergangenen Freitag und Samstag in der an beiden Tagen ausverkauften Gemeindehalle Unterlauchringen. Mit vielfältigen sehr anschaulichen Tanzvorführungen und mehreren herausragenden Sketchen boten die Akteure zwei bemerkenswerte Fasnachtsabende, die durch die witzigen und mit zusätzlich kleinen Sketchen gespickten Ansagen der beiden Moderatoren Patrick Fix und Benjamin Scholtz-Tautz einen besonderen Unterhaltungswert bekamen. Immer wieder sprang der Funke auf das Publikum über und es wurde kräftig gesungen, gefeiert und applaudiert. Schon vor dem Programmstart hatte das Unterhaltungsduo „FunMusic“ mit Michi und Olli mit mehreren Schunkelrunden die Stimmung kräftig angeheizt.