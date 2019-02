von Herbert Schnäbele

Zwei unterhaltsame und bunte Abende bot der Narrenverein Schwanenmühle Unterlauchringen den jeweils rund 450 Besuchern am vergangenen Freitag und Samstag, den 22. und 23. Februar 2019 in der zwei Mal ausverkauften Gemeindehalle Unterlauchringen. Anmutige Auftritte der Garden, lustige Sketche und Tänze, sowie mehrere gelungene Einzelvorträge begeisterten das närrische Publikum und sorgten für eine fröhliche Stimmung in der Halle. Einmal mehr hatten sich die Akteure um Narrenpräsident Uwe Isele und Programmchef Niklas Isele einiges zum Gelingen der beliebten Bunten Abende einfallen lassen. Gleichzeitig feierte der Narrenverein sein 60jähriges Vereinsjubiläum.

