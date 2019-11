von Herbert Schnäbele

Auch wenn wegen des Regenwetters weniger Besucher den Adventmarkt in Lauchringen aufgesucht haben, gab es vor allem in den Abendstunden teilweise großen Andrang. Wie jedes Jahr wurden an knapp 30 Verkaufsständen vielerlei Advents- und Weihnachtartikel angeboten. Die Verantwortlichen des Lauchringer Handels- und Gewerbekreises zeigten sich sehr zufrieden. Wir haben alle Bilder.





