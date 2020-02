von Herbert Schnäbele

Einen gelungenen Einstieg in die diesjährige Lauchringer Fasnachtssaison feierte der Narrenverein Räbenheim mit seinen bunten Abenden am vergangenen Freitag und Samstag in der zum „Räbenkeller“ umdekorierten Gemeindehalle Oberlauchringen. An beiden Abenden mit jeweils rund 350 Besuchern ausverkauft, erlebten die närrisch gekleideten Besucher einmal mehr ein höchst unterhaltsames und stimmungsgeladenes Unterhaltungsprogramm mit zahlreichen Gesangsaufritten, Tänzen, Sketchen und der schon legendären Büttenrede von Andreas Schäfer. Narrenpräsident „Tobias der Erste vom Weißen Grund“ (Tobias Weissenrieder) und Räbenkönigin „Lea die Erste auf Augenhöhe“ (Lea Brockmann) freuten sich über den guten Besuch und begrüßten die närrische Besucherschar. Wie gewohnt, führte Vizepräsident Hermann Pfau souverän und mit viel Humor durch den Abend. Als Schlusspunkt des fetzigen und oft mitreißenden Programmes erfreute der Elferrat schon traditionell die Besucher mit einem humorigen Männertanz auf die Briten und Schotten zum Thema Brexit. Die großartige Stimmung, bei der es immer wieder zu frenetischen Beifallskundgebungen und gewaltigen Lachsalven kam, wurde zusätzlich durch die Narrenkapelle des Musikvereins Oberlauchringen unter der Regie von Jürgen Röhrig angeheizt.

