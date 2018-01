Lauchringen Besucherrekord beim Neujahrsempfang in Lauchringen

Zahlreiche Vertreter der Mitgliedsfirmen des Handels- und Gewerkreises Lauchringen (HuG), darunter viele Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft, sowie Vertreter von Behörden und Vereinen folgen der Einladung zum traditionellen Neujahrsempfang des HuG in die Verkaufsräume der Firma Decodomus in der Riestraße.

Lauchringen – Nahezu 150 geladene Gäste konnte Jochen Brockmann als Vertreter der ausrichtenden Firma Decodomus zum diesjährigen Neujahrsempfang des Lauchringer Handels- und Gewerbekreises (HuG) in den Verkaufsräumen der Raumausstattungsfirma in der Riedstraße begrüßen. Er gab einen kurzen Rückblick auf die 26-jährige Firmengeschichte und die Übernahme des Geschäftes von den Eltern Margot und Jürgen Brockmann im Jahre 2016 durch die Kinder Jochen, Daniel und Andrea.

Über den Besucherrekord freute sich ganz besonders die Vorsitzende des HuG, Dorothea Schreiner bei der Eröffnung des Empfanges. In ihrer Begrüßung konnte sie zahlreiche Vertreter der Mitgliedsfirmen des HuG, weitere Gäste aus Politik und Wirtschaft, sowie Vertreter von Behörden und Vereinen willkommen heißen.

Besonders begrüßte sie unter anderem die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (MdB), Felix Schreiner (MdB), Bürgermeister Thomas Schäuble, sowie die Abordnungen benachbarter Gewerbevereine. Neben einem kurzen Rückblick auf 20 erfolgreiche Jahre des HuG betonte sie die Wichtigkeit, gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft wie Globalisierung, Onlinehandel oder Digitalisierung anzunehmen und entsprechend darauf zu reagieren.

Bürgermeister Thomas Schäuble gratulierte dem Verein zum 20-jährigen Bestehen und bedankte sich bei der Vorsitzenden für das langjährige außergewöhnliche Engagement zum Wohle der Gemeinde. "Der Lauchringer HuG hat mit seiner Arbeit das Leben in unserer Gemeinde ungemein bereichert und mitgestaltet", betonte er. Er machte weitere Ausführungen über wichtige Eckdaten der Gemeinde, den Gesundheitsstandort Lauchringen und die Verkehrs- und Parkplatzproblematik vor allem im Teilort Unterlauchringen.

In einem Fachvortrag zum Thema "Wirtschaftspolitik aus der Sicht eines Unternehmers", gab es von dem Unternehmerberater in Handwerk und Industrie, Wilhelm Hachtel aus Stuttgart, umfangreiche informative und teilweise visionäre, aber auch zeitkritische Ausführungen in verschiedenen Themenfeldern, wie der Politik, der Ökonomie, dem demographischen Wandel, Bildung, Ökologie und Umwelt oder der Energiewende. Bei einer kritischen Betrachtung des allgemeinen Lebensstandards, der allmählich nicht mehr finanzierbar sei, meinte er: "Wir konsumieren anstatt zu investieren!" Für seine bemerkenswerten Vortrag bekam er lange anhaltenden Beifall. Anschließend erhielten die Gewinner des vom HuG in der Vorweihnachtszeit durchgeführten Gewinnspiels ihre Tickets für die gewonnenen Hubschrauberrundflüge, die im Rahmen des Lauchringer Frühlingsmarktes am 18. März stattfinden werden. Nach der Ehrung für Jürgen Brockmann (wir berichten noch) und dem Schlusswort von Dorothea Schreiner, waren die Gäste zum Umtrunk eingeladen.