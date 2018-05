Lauchringen Besuch auf der Baustelle: So sieht es bei der geplanten Ortsumfahrung Oberlauchringen aus

Besuch auf der Baustelle: So sieht es bei der geplanten Ortsumfahrung Oberlauchringen aus

Bevor die Bundesstraße 34 zwischen Lauchringen und Erzingen für drei Wochen gesperrt wird, haben wir die Baustelle besucht. Sehen Sie hier Fotos vom Baufortschritt.

Ende 2021 soll Oberlauchringen vom Durchgangsverkehr befreit werden. Dazu wird seit Sommer vergangenen Jahres an der Ortsumfahrung gebaut. In den nächsten Wochen wird der erste Bauabschnitt, bei dem die alte B 34 an den neuen Streckenabschnitt angeschlossen wird, fertiggestellt.

Dafür ist eine Vollsperrung der B 34 zwischen Lauchringen und Erzingen notwendig. Zwischen dem 4. und 22. Juni führt die Umleitung großräumig von Lauchringen über die B 314 nach Wutöschingen und auf der L 163a über Degernau nach Erzingen.

So sieht es derzeit auf der Baustelle bei Oberlauchringen aus

Der Asphalt: Die Fahrbahndecke wurde bereits aufgebracht. Die großen Brummis der Baufirma Schleith können bereits über den Asphalt rollen.

Der Fahrbahnrand: Noch hat die neue B 34 keine Begrenzung. Mit großen und kleinen Maschinen werkeln die Bauarbeiter am Fahrbahnrand. Im Hintergrund ist die Straße nach Bechtersbohl und zur Küssaburg zu sehen.

Die Bauarbeiter: Neben dem neuen Asphalt, auf den die Sonne knallt, ist es besonders heiß. Die Bauarbeiter kommen bei Temperaturen von fast 30 Grad mächtig ins Schwitzen.

Die Unterführung: Damit Radfahrer und landwirtschaftliche Fahrzeuge ohne Gefahr die Bundesstraße 34 queren können, wurde eine Unterführung gebaut. Hier sieht man die Südseite, rechts rollt der Verkehr auf der alten B 34.

Die Kreuzung: An dieser Stelle kommt nach Abschluss des zweiten Bauabschnitts, der für Ende 2021 vorgesehen ist, der Verkehr von der Autobahn 98. An dieser Kreuzung trifft er auf den Verkehr zwischen Lauchringen und Erzingen. Die Verkehrsinsel ist bereits im Bau.

Der Straßenverlauf: Auf einem 800 Meter langen Stück wurde die B 34 zwischen dem Friedhof in Oberlauchringen und der Abzweigung zur Küssaburg neu gebaut. Noch führt der Verkehr an der Baustelle vorbei, nach Abschluss der Arbeiten fahren die Autos an der Stelle auf diesem Bild geradeaus.