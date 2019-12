von Herbert Schnäbele

Eine glanzvolle Darbietung mit klanggewaltigen Interpretationen erlebten die nahezu 400 Besucher des „Konzertes an Weihnachten“ des Blasorchesters Unterlauchringen. Dabei gab der neue Dirigent Bernd Keller in der Gemeindehalle Unterlauchringen sein Debüt. Mit viel Schwung und rhythmisch anspruchsvoll eröffnete das Jugendblasorchester Lauchringen unter der Leitung von Patricia Schmidt den Konzertabend.

Maximilian Vogel vom Team der Vorsitzenden hieß als Ehrengäste Bürgermeister Thomas Schäuble, einige Gemeinderäte sowie Vertreter umliegender Vereine willkommen. Er bedankte sich bei Patricia Schmidt für die Jugendarbeit beim Jugendblasorchester und stellte den neuen Dirigenten des Blasorchesters, Bernd Keller, vor. Mit zwei weiteren Stücken, „Eiger – Journey To The Summit“ von James Swearingen und „Bauty And The Beast“, arrangiert von Paul Lavender, stellte das rund 40-köpfige Jugendblasorchester im ersten Konzertteil sein Können eindrucksvoll unter Beweis.

Die Orchester Das Blasorchester Unterlauchringen Das Blasorchester Unterlauchringen, gegründet 1905, hat derzeit 53 aktive Mitglieder sowie 23 Zöglinge. Dirigent ist seit 1. Dezember Bernd Keller. Weitere Informationen finden Sie hier Das Jugendblasorchester Lauchringen Das Jugendblasorchester Lauchringen wurde 1999 gegründet. Seit 2016 leitet Patricia Schmidt das Orchester mit derzeit 40 Mitgliedern. Es sind 32 Jungmusiker des Musikvereins Oberlauchringen und acht Jungmusiker des Blasorchesters Unterlauchringen. Weitere Informationen finden Sie hier

Lino Schuh debütierte dabei humorig und unbekümmert als Ansager, oft zur besonderen Erheiterung des Publikums. Mona Sedlak, die anschließend routiniert und informativ durch das Programm führte, gratulierte vor dem letzten Stück des Jugendblasorchesters elf Jugendlichen, die Jungendmusik-Leistungsabzeichen erworben hatten.

Schwungvoll und mit großer Klangfülle gestaltete das Jugendblasorchester Lauchringen (JBO) unter der Leitung von Patricia Schmidt den Auftakt des „Konzertes an Weihnachten“ des Blasorchesters Unterlauchringen in der Gemeindehalle Unterlauchringen. Auf dem Bild nehmen die Musikier/innen des JBO, den heftigen Beifall des Publikums entgegen, rechts Patricia Schmidt. | Bild: Herbert Schnäbele

Nach kurzer Pause eröffnete das Blasorchester mit „A Little Opening“ von Thiemo Kraas kraftvoll den ersten Hauptteil des Konzertabends. Mit gewaltigen Trommwirbeln, dominanter Percussionsbegleitung und kraftvollen Bläserpassagen setzte hier der neue Dirigent gleich zu Anfang deutlich Akzente mit seiner persönlichen Note.

Mit einem klanggewaltigen und kraftvollen Debüt stellte sich beim diesjährigen Weihnachtskonzert der neue Dirigent des Blasorchesters Unterlauchringen (BLO), Bernd Keller, dem Publikum vor. Auf dem Bild (links) Bernd Keller mit Musikerinnen und Musikern des BLO. | Bild: Herbert Schnäbele

Ebenfalls mit meist großer Klangfülle, in vielen Passagen aber auch mit sensiblen Soli einzelner Instrumente (Klarinette oder Querflöte) oder Register (Trompeten), präsentierten die Musiker mit drei weiteren Interpretationen eine breite Palette moderner Blasmusik. Auch der zweite Hauptteil begann kraftvoll mit dem Stück „Freiheit“ von Kurt Gäble.

Dankbar und mit großer Freunde nehmen die Musikerinnen und Musiker des Blasorchesters Unerlauchringen (BLO) nach einem gelungenen Debüt ihre neuen Dirigenten Bernd Keller den heftigen Beifall des begeisterten Publikums entgegen. Auf dem Bild (rechts) Bernd Keller, im Hintergrund die Musikerinen und Musiker des BLO. | Bild: Herbert Schnäbele

Bei dem durch André Rieu bekannten „Second Waltz“ von Dimitri Shostakovich, arrangiert von André Waignein, präsentierte sich das Orchester besonders harmonisch und angenehm klangvoll. Schwungvoll und virtuos erklang außerdem das bekannte Klavierstück „Für Elise“ von Ludwig van Beethoven, arrangiert für Blasmusik von Frank Bernaerts. Erneut große Klangfülle gab es beim „Blue Rock“. Nach heftigem Beifall mit einer harmonischen, fast ein wenig zu versöhnlichen Fantasie über „Süßer die Glocken nie klingen“ verabschiedeten sich das Orchester und die Ansagerin mit Dankesworten vom begeisterten Publikum.