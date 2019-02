von Susanne Schleinzer-Bilal

Rund 60 Zunftmeister, Vizezunftmeister, zahlreiche Gäste aus Politik, Gesellschaft sowie einige Bürgermeister begrüßten der Präsident der Narrenvereinigung Kleggau, Hans-Peter Weber, und der Präsident der Narrenzunft Schwanenmühle, Uwe Isele, zum Zunftmeisterempfang des 39. Narrentreffens am Sonntag in der Gemeindehalle Unterlauchringen. Für die musikalische Begleitung sorgte die Tiengener Grufti Band, die unter anderem mit dem Lied der Schlümpfe von Vader Abraham für begeisterten Applaus sorgte.

Hans-Peter Weber, Präsident der Narrenvereinigung Kleggau, freute sich auf ein tolles Narrentreffen. Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

"Dieses Jahr feiern die Lauchringer Schwanenmüller ihr 60-jähriges Bestehen, das ist etwas Besonderes, ein Verein, der 60 Jahre alt ist“, begrüßte Isele die Gäste. Er freue sich auf ein tolles Narrentreffen und auf die Fasnacht, fuhr Weber fort. „Es ist soweit, es ist vollbracht, es ist wieder einmal Fasenacht. Wir haben tolles Wetter und ihr Schwanenmüller habt das verdient“, wandte sich Weber reimend an die Lauchringer Gastgeber.

Gereimtes zum Besten gab auch Lauchringens Bürgermeister, Thomas Schäuble, der auch die Schirmherrschaft übernommen hat: „Ich bin kein Meister der großen Worte, doch wenn ich euch seh', dann macht mich das froh. Ich grüße euch zusammen und sage Hallo. Sie hätten gut lachen, fuhr Schäuble dann fort: „Wir waren am Samstag 2762 Schlümpfe, nur mit allen konnte das gelingen, zu recht stehen wir im Guinnessbuch der Rekorde“, freute sich der Bürgermeister.

Grußworte gab es auch von Ira Sattler, Bürgermeisterin von Jestetten. "Mir schwant so einiges. An diesem Wochenende tanzen die Puppen und die Schlümpfe in Lauchringen. Dieses Jubiläum ist Wasser auf den Mühlen der Schwanenmüller“, sagte Sattler. „Das schöne Wetter haben natürlich wir mitgebracht“, scherzte Axel Fischer, Brauchtumsvertreter des Narrenfreundschaftsrings Zollernalb. Nach einem dreifachen Kleggi und Narri, Narro enterten dann die anwesenden Zunftmeister die Bühne.

Den weitesten Weg zum Zunftmeisterempfang hatten dabei die Abordnung der Partnergemeinde St. Pierre de Chandieu in Frankreich und die stellvertretende Vorsitzende des deutsch-französischen Freundeskreises und Schlumpf Barbara von Schnurbein, die extra aus Schlumpfhausen nach Lauchringen gekommen war.