Der Verein

Der TV Lauchringen wurde im Jahr 1925 gegründet. Er ist mit derzeit 1084 Mitgliedern der größte Verein in Lauchringen. 55 Übungsleiter, davon 27 mit C- und B-Lizenzen, fünf Lizenzanwärter und zehn jugendliche Helfer im Übungsleiterbetrieb engagieren sich in sechs Abteilungen, beim Ablegen der Sportabzeichen und in einer „Jugendstruktur“. Sie haben im Jahr 2019 insgesamt 3416 Übungsleiterstunden (ohne Vorstandsarbeit) geleistet. Vorsitzende des Vereins ist seit dem Jahr 2006 Brigitte Weber, Telefon 07741/67 12 49. Weitere Informationen finden Sie hier