von Herbert Schnäbele

Auch in diesem Jahr gibt es die Weihnachtswunsch-Aktion, die der Kiwanis Club Waldshut-Tiengen mit den Wirtschaftsjunioren Hochrhein in Tiengen, Lauchringen und Wutöschingen organisieren. Im Rathaus in Lauchringen trafen sich die Initiatoren dieser Geschenke-Aktion zugunsten Bedürftiger, die sich seit dem Jahr 2008 etabliert hat.

Die Projektbeauftragten des Kiwanis Clubs Waldshut-Tiengen unter der Federführung von Toni Elber und Präsident Joachim Wagner, die Wirtschaftsjunioren Hochrhein unter der Regie von Nicole Keller sowie die Bürgermeister Thomas Schäuble von Lauchringen, und Georg Eble von Wutöschingen sind die Garanten dafür, dass die Aktion ein Erfolg wird. „Die Aktion hatte bisher eine unverändert hohe Akzeptanz und bedingt bei uns inzwischen eine regelrechte Projektorganisation, bei der bis zu 40 Helferinnen und Helfer im Einsatz sind“, erläutert Toni Elbert die Arbeit im Hintergrund.

Die Initiatoren trafen sich im Rathaus in Lauchringen zur Vorbereitung und Bekanntgabe der Kinderweihnachtswunsch-Aktion in Lauchringen, Wutöschingen und Tiengen. Vorn, von links: Fabian Tiefert (Kiwanis Club Waldshut-Tiengen), Nicole Keller (Wirtschaftsjunioren Hochrhein), Joachim Wagner (Präsident Kiwanis Club Waldshut-Tiengen) und Thomas Schäuble (Bürgermeister Lauchringen). Hinten, von links: Toni Elbert (Projektbeauftragter Kiwanis Club Waldshut-Tiengen), Andrea Dackau (Gemeinde Wutöschingen), Georg Eble (Bürgermeister Wutöschingen), Tamara Wölm (Gemeinde Lauchringen) und Maximiian Wagner (Wirtschaftsjunioren Hochrhein). | Bild: Herbert Schnäbele

Thomas Schäuble stellte fest, dass im vergangenen Jahr die bisher höchste Zahl an Weihnachtswünschen erreicht wurde. „Wir hatten mit 61 Kinderwünschen eine so hohe Beteiligung, dass bei der Wunschzettelausgabe am Adventsmarkt zunächst nicht alle Wunschzettel weggegangen sind. Es ist im Wesentlichen immer der gleiche Personenkreis, der die Geschenke spendet“, erklärt Schäuble. „Die übrig gebliebenen Wunschzettel können aber auch noch später beim Bürgerservice der Gemeinde abgeholt werden, falls wieder einige Wunschzettel übrig bleiben sollten.“

So kommen die Geschenke zu den Bedürftigen Kiwanis Club Wunschzettel im Wert von 25 Euro werden beim Schülerweihnachtsmarkt in Tiengen am Samstag, 30. November, von 10 bis 14 Uhr verkauft. Das Projektteam besorgt die Geschenke, verpackt sie und übergibt sie kurz vor Weihnachten. Gemeinde Lauchringen Die Wunschzettel werden am Weihnachtsbaum des Adventsmarkts angebracht und können am Donnerstag, 28. November, ab 17.45 Uhr abgenommen werden. Die Spender können dem Wunsch entsprechend ein Geschenk im Wert zwischen 20 und 25 Euro besorgen und bis spätestens 16. Dezember beim Bürgerservice im Rathaus abgeben. Tamara Wölm verpackt mit ihrem Team die Geschenke und bringt sie als Engel verkleidet kurz vor Weihnachten zu den Kindern. Gemeinde Wutöschingen Die Wunschzettel können am Mittwoch, 27. November, ab 17 Uhr beim Weihnachtsbaum am Rathaus in Empfang genommen werden. Auch hier können die Spender die gewünschten Geschenke besorgen und sie bis spätesten 13. Dezember bei Andrea Dackau abgeben. Auch hier werden die Geschenke verpackt und in der Woche vor Weihnachten zu den Familien gebracht.

Mit der Aktion soll Kindern von Familien im Alter bis 15 Jahre ein Weihnachtswunsch erfüllt werden, der sonst aufgrund der begrenzten finanziellen Verhältnisse der Familie unerfüllt bleiben müsste. Die Anschriften der in Betracht kommenden Familien, die während der gesamten Aktion anonym bleiben, hat das Jobcenter des Landratsamts Waldshut den Veranstaltern auf Anfrage mitgeteilt. Die Beteiligungsquote der angeschriebenen Familien liegt generell etwa bei 50 Prozent, berichten die Initiatoren. Insgesamt wurden bisher durch diese Geschenkaktion nahezu 1500 Geschenke vermittelt, erläutert Toni Elbert.

Im vergangenen Jahr verteilten die Weihnachtsengel Tamara Wölm (links) und Auszubildende Isabella Kunz von der Gemeinde Lauchringen bei der Weihnachtswunsch-Aktion mehr als 60 Geschenke an die Kinder der teilnehmenden Familien. | Bild: Herbert Schnäbele

Wie bisher verkauft der Kiwanis Club an einem Infostand beim Schülerweihnachtsmarkt in Tiengen die Wunschzettel zum Preis von 25 Euro. Für die verkauften Wunschzettel besorgt der Club die Geschenke, die das Projektteam dann kurz vor Weihnachten an die Adressaten in Tiengen verteilt. In Lauchringen können die Wunschzettel wieder beim Adventsmarkt in Empfang genommen werden, in Wutöschingen werden sie wie bisher am Weihnachtsbaum beim Rathaus zur Entgegennahme angebracht. Die Initiatoren freuen sich schon jetzt wieder auf eine rege Beteiligung der spendierfreudigen Mitbürger an der Aktion.