von Melanie Mickley

Die Nacht der Kulturen findet am Freitag, 12. Juli, entlang der Hauptstraße in Lauchringen statt. Das interkulturelle Straßenfest wird organisiert vom Handels- und Gewerbekreis und von Lauchringer Bürgern, die aus dem Ausland stammen. Was die einzelnen Ländervertreter an der bunten Festmeile alles zu bieten haben, stellen wir in einer vierteiligen Serie vor, die mit der heutigen Folge ihren Abschluss findet. Stephanie Lovisi unterstützt die nachstehend vorgestellte Gruppe als Länderpatin vom Handels- und Gewerbekreis Lauchringen.

Brasilien

Das größte und bevölkerungsreichste Land Südamerikas, mit 200 Millionen Einwohnern, erstreckt sich vom Amazonas-Becken im Norden bis zu den mächtigen Iguaçu-Wasserfällen im Süden.

Der tropische Regenwald des Amazonasgebietes ist eines der größten noch existierenden Urwaldgebiete der Welt. Der Karneval von Rio mit Festwagen, schillernden Kostümen und Sambatänzern gilt als weltweit größte Feier.

Wer es bislang noch nicht dorthin geschafft hat, kann sich auf den Bühnen der Nacht der Kulturen die Shows der drei professionellen Sambatänzerinnen anschauen, die in verschiedenen Samba-Kostümen auftreten werden.

Stilecht gibt es dazu am Stand von Patricia Albicker und Nina Ischen den Caipirinha mit Cachaça gemixt. Dort werden auch die typischen Churrasco (Rindfleisch-Spieße) gegrillt und mit Hackfleisch oder mit Käse gefüllte Pasteten frittiert.

Indonesien

Das aus Tausenden Vulkaninseln bestehende Land entlang des Äquators, setzt sich aus hunderten ethnischer Gruppen zusammen, die viele verschiedene Sprachen sprechen.

Auf der Insel Java liegt die dicht besiedelte Hauptstadt Jakarta. In tropischen Dschungellandschaften, bunten Unterwasserwelten und an weißen Sandstränden, wie beispielsweise auf Lombok, Sumatra oder Bali, können Urlauber ihr kleines Paradies finden. Eva Reinhard stammt von der Insel Java. Sie bereitet für die Gäste an ihrem Stand das Nationalgericht Rendang, ein Gulasch mit Rindfleisch und Kokosmilch.

Dazu gibt es Reis und indonesischen Salat. Auch Appetithappen wie Risoles (Süß-würzige Frühlingsrollen) und Satayspieße mit Erdnuss-Soße werden gereicht.

Zum Dessert gibt es Chiffon Bandan, ein Kuchen aus Rührteig, der mit Bandan-Blättersaft angerührt wird, wodurch er seine grüne Farbe erhält. Im aufwendigen Kostüm zeigt Ni Nyoman Hartini Rutzer den balinesischen Legong Kraton-Tanz auf der Bühne, der eine Geschichte aus dem Java des 13. Jahrhunderts erzählt.

Pakistan

Hier liegt der zweithöchste Berg der Erde. Der K2, mit einer Höhe von 8611 Metern, gilt unter Bergsteigern als Schwierigster aller Achttausender.

Im Süden besitzt Pakistan eine 1046 Kilometer lange Küste zum Arabischen Meer. Pakistan zählt zu den weltgrößten Herstellern von Baumwollgarn und -stoffen. Aus denen wird unter anderem auch die bunte Kleidung Shalwar Kamiz gefertigt. Diese mit Pailletten und bunten Steinen bestickte Tracht ist am Stand von Qudsia Umatul zu bewundern.

Das kulinarische Angebot hat Namen wie Samosa (Teigtaschen); Pakore – aus Kartoffel, Zwiebel und Kichererbsenmehl; Roti – Fladenbrot mit Gemüse; Baryani – dampfgegartes Reisgericht in Schichten mit Hähnchencurry; Shwarma – Teigrolle mit Hähnchen; Faluda – Süßspeise aus Glasnudeln, Vanille, Nüssen und Chia Samen; Custard – Schichtkuchen mit Mangopudding.

Portugal

Häufigste Reiseziele in Portugal sind die Algarve am Atlantik und die Region um die Hauptstadt Lissabon. Ein Großteil der Architektur stammt aus dem 16. bis 19. Jahrhundert, als Portugal noch eine bedeutende Seemacht sowie eine der größten Kolonialreiche war.

Heute gehören zum portugiesischen Staatsgebiet noch die Inseln der Azoren und Madeira. Sardinen sind das Herzstück der portugiesischen Küche.

Mara Rodrigues und Flavio Silver werden diese traditionell auf dem Holzkohleofen grillen und dazu Maisbrot reichen. Aber auch Schweinesteaks und Hähnchen gibt es vom Grill. Moelas (geschmorte Hühnermägen), sind eine typisch portugiesische Vorspeise.

Viele sind bei Innereien ja skeptisch, aber hier ist einfach mal probieren die Devise. Als Nachspeise gibt es die Spezialität Pastel de Nata, ein Törtchen aus Blätterteig und Pudding. Das Getränkeangebot besteht aus dem Orangensaftgetränk Sumol, Bockbier, Weiß- und Rotwein sowie Likör und Schnaps.