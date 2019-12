Lauchringen – Im September hat die bisherige Inhaberin Dorothea Schreiner die Buchhandlung Schreiner in der Hautpstraße 31 in Unterlauchringen an ihre Tochter Yvonne Güntert-Schreiner übergeben.Die Entstehung der Buchhandlung: In der knapp 35-jährigen Geschichte der Buchhandlung kann auf eine bewegte und erfolgreiche Entwicklung des Geschäftes zurückgeblickt werden. Angefangen hat alles im Jahre 1985 in einem kleinen Wohnzimmer im Hause Asprion in der Querstraße 9 gegenüber dem Kindergarten in Unterlauchringen.